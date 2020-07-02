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Крупный пожар в центре Москвы
На Тверской улице загорелось реставрируемое шестиэтажное здание. Кадры с места ЧП — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T22:33
пожар на тверской улице в москве
москва
фото
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пожар на тверской улице в москве, москва, фото, фото

Крупный пожар в центре Москвы

16:28 02.07.2020 (обновлено: 22:33 02.07.2020)
1919
На Тверской улице загорелось реставрируемое шестиэтажное здание. Кадры с места ЧП — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Пожар начался днем в квартире на втором этаже дома № 24 по Тверской улице.

Пожар в здании на Тверской улице в Москве
1 из 11

Пожар начался днем в квартире на втором этаже дома № 24 по Тверской улице.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

К моменту прибытия пожарных площадь возгорания составляла 50 квадратных метров, но позже увеличилась до 800 "квадратов".

Пожар в центре Москвы
2 из 11

К моменту прибытия пожарных площадь возгорания составляла 50 квадратных метров, но позже увеличилась до 800 "квадратов".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Пожару присвоили четвертый номер сложности из пяти.

Пожарные недалеко от здания на Тверской улице в Москве, где произошел пожар
3 из 11

Пожару присвоили четвертый номер сложности из пяти.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Из-за пожара в центре города образовались заторы: Тверскую перекрыли в обе стороны от Триумфальной площади до Бульварного кольца.

Сотрудник ДПС регулирует движение на Тверской улице в Москве в районе горящего здания
4 из 11

Из-за пожара в центре города образовались заторы: Тверскую перекрыли в обе стороны от Триумфальной площади до Бульварного кольца.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Движение на прилегающих улицах было сильно осложнено.

Пожар в здании на Тверской улице в Москве
5 из 11

Движение на прилегающих улицах было сильно осложнено.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Борьбу с возгоранием вели 188 человек и более 60 единиц техники.

Пожарные тушат пожар в здании на Тверской улице в Москве
6 из 11

Борьбу с возгоранием вели 188 человек и более 60 единиц техники.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

При пожаре никто не пострадал.

Пожарные тушат пожар в здании на Тверской улице в Москве
7 из 11

При пожаре никто не пострадал.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Пожарный недалеко от горящего здания на Тверской улице.

Пожарный недалеко от горящего здания на Тверской улице в Москве
8 из 11

Пожарный недалеко от горящего здания на Тверской улице.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

В 17:14 пожар ликвидировали.

Техника МЧС на месте пожара
9 из 11

В 17:14 пожар ликвидировали.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Загоревшийся дом находился на реставрации.

Пожарные тушат пожар в здании на Тверской улице в Москве
10 из 11

Загоревшийся дом находился на реставрации.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

При работах в здании могли быть нарушены правила пожарной безопасности.

Пожарные тушат в здании на Тверской улице в Москве
11 из 11

При работах в здании могли быть нарушены правила пожарной безопасности.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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121017226
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Пожар на Тверской улице в МосквеМоскваФото
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