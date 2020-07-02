Биржевая цена АИ-95 четвертый день подряд бьет исторический рекорд

По итогам сессии 2 июля цена АИ-95 с поставкой в европейской части России по национальному индексу достигла 58,696 тысячи рублей за тонну, увеличившись на 0,64 процента по сравнению с предыдущим показателем.

Бензин стал дефицитом. Что будет с ценами на топливо летом

Бензин стал дефицитом. Что будет с ценами на топливо летом

В июне стоимость топлива этой марки уже несколько раз превысила рекорд мая 2018 года — 56,08 тысячи рублей за тонну. Предыдущие исторические максимумы были зафиксированы в понедельник и вторник, а до этого в пятницу. Среда была нерабочим днем.