https://ria.ru/20200702/1573803424.html
Биржевая цена АИ-95 четвертый день подряд бьет исторический рекорд
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) четвертый торговый день подряд бьет рекорд за всю историю... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T16:21
2020-07-02T17:11
цены на нефть
спбмтсб
аи-92
аи-95
экономика
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Konstantin Bulatnikov
Сами голосовали за поправки, получайте....
41
Илья Jlord
Ну это же грабеж населения!!!Почему при дешевой и дешевеющей нефти цены на бензин не снизились,а еще и растут!!!Почему народ должен поддерживать благосостояние этих ...
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103
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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цены на нефть, спбмтсб, аи-92, аи-95, экономика
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости.
Стоимость бензина АИ-95
на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ
) четвертый торговый день подряд бьет рекорд за всю историю наблюдений.
По итогам сессии 2 июля цена АИ-95 с поставкой в европейской части России по национальному индексу достигла 58,696 тысячи рублей за тонну, увеличившись на 0,64 процента по сравнению с предыдущим показателем.
При этом объем торгов составил 6,795 тысячи тонн, или 398,84 миллиона рублей.
В июне стоимость топлива этой марки уже несколько раз превысила рекорд мая 2018 года — 56,08 тысячи рублей за тонну. Предыдущие исторические максимумы были зафиксированы в понедельник и вторник, а до этого в пятницу. Среда была нерабочим днем.
Цена АИ-92
по итогам торгов четверга составила 50,883 тысячи рублей за тонну по национальному индексу, что на 0,44 процента выше уровня предыдущей сессии.
Объем торгов этим бензином — 12,450 тысячи тонн, или 633,49 миллиона рублей.