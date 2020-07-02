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Биржевая цена АИ-95 четвертый день подряд бьет исторический рекорд
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) четвертый торговый день подряд бьет рекорд за всю историю... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T17:11
цены на нефть
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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цены на нефть, спбмтсб, аи-92, аи-95, экономика

Биржевая цена АИ-95 четвертый день подряд бьет исторический рекорд

16:21 02.07.2020 (обновлено: 17:11 02.07.2020)
9349
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкТопливные пистолеты на одной из АЗС в Москве
Топливные пистолеты на одной из АЗС в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) четвертый торговый день подряд бьет рекорд за всю историю наблюдений.
По итогам сессии 2 июля цена АИ-95 с поставкой в европейской части России по национальному индексу достигла 58,696 тысячи рублей за тонну, увеличившись на 0,64 процента по сравнению с предыдущим показателем.
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При этом объем торгов составил 6,795 тысячи тонн, или 398,84 миллиона рублей.
В июне стоимость топлива этой марки уже несколько раз превысила рекорд мая 2018 года — 56,08 тысячи рублей за тонну. Предыдущие исторические максимумы были зафиксированы в понедельник и вторник, а до этого в пятницу. Среда была нерабочим днем.
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Цена АИ-92 по итогам торгов четверга составила 50,883 тысячи рублей за тонну по национальному индексу, что на 0,44 процента выше уровня предыдущей сессии.
Объем торгов этим бензином — 12,450 тысячи тонн, или 633,49 миллиона рублей.
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