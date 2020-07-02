Создатели "угрожающей" Крымскому мосту ракеты спроектируют новый БПЛА

КИЕВ, 2 июл – РИА Новости. Киевское конструкторское бюро "Луч" разрабатывает собственный ударный беспилотный летальный аппарат "Сокол-200", который планируется принять на вооружение года через полтора, сообщил генеральный директор КБ Олег Коростелев.

По его словам, "Сокол-200" сможет нести четыре ракеты, это 200-250 килограммов полезной нагрузки. "Такой летательный аппарат мы спроектировали", - заметил он.

"Я считаю, что вполне реально принять на вооружение такой самолет в течение 1,5 лет: начать летать через девять месяцев и еще восемь-девять месяцев оставить на все испытательные работы и отработку", - добавил Коростелев.