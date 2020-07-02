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Создатели "угрожающей" Крымскому мосту ракеты спроектируют новый БПЛА
Киевское конструкторское бюро "Луч" разрабатывает собственный ударный беспилотный летальный аппарат "Сокол-200", который планируется принять на вооружение года... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T16:53
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353
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60
ситуация на украине, украина, в мире

Создатели "угрожающей" Крымскому мосту ракеты спроектируют новый БПЛА

16:20 02.07.2020 (обновлено: 16:53 02.07.2020)
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© ГП "ГОСККБ "ЛУЧБеспилотный летательный аппарат "Сокол-200"
Беспилотный летательный аппарат Сокол-200
© ГП "ГОСККБ "ЛУЧ
Беспилотный летательный аппарат "Сокол-200"
КИЕВ, 2 июл – РИА Новости. Киевское конструкторское бюро "Луч" разрабатывает собственный ударный беспилотный летальный аппарат "Сокол-200", который планируется принять на вооружение года через полтора, сообщил генеральный директор КБ Олег Коростелев.
"Все составляющие беспилотника отработаны: есть ракета, есть прицельные станции с лазерной системой наведения, теперь мы просто соединяем в другом летательном аппарате", - сказал Коростелев в интервью, опубликованном в YouTube.
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По его словам, "Сокол-200" сможет нести четыре ракеты, это 200-250 килограммов полезной нагрузки. "Такой летательный аппарат мы спроектировали", - заметил он.
"Я считаю, что вполне реально принять на вооружение такой самолет в течение 1,5 лет: начать летать через девять месяцев и еще восемь-девять месяцев оставить на все испытательные работы и отработку", - добавил Коростелев.
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