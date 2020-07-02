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Украина намерена использовать американские комплексы Javelin в Донбассе
Бригады украинских силовиков в Донбассе в будущем будут усилены американскими ракетными комплексами Javelin, заявил главнокомандующий вооруженных сил Украины... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T16:16
руслан хомчак
ситуация в днр и лнр
ситуация на украине
javelin (птрк)
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353
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руслан хомчак, ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, javelin (птрк), донбасс, сша, украина, в мире

Украина намерена использовать американские комплексы Javelin в Донбассе

16:15 02.07.2020 (обновлено: 16:16 02.07.2020)
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© Фото : MoD/Crown copyright 2015 Противотанковый ракетный комплекс Javelin ВС США
Противотанковый ракетный комплекс Javelin ВС США
© Фото : MoD/Crown copyright 2015
Противотанковый ракетный комплекс Javelin ВС США. Архивное фото
КИЕВ, 2 июл - РИА Новости. Бригады украинских силовиков в Донбассе в будущем будут усилены американскими ракетными комплексами Javelin, заявил главнокомандующий вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.
Поставку на Украину первой партии Javelin - 37 пусковых установок и 210 ракет на общую сумму 47 миллионов долларов - США одобрили в марте 2018 года. Позднее США еще осуществили поставку ракет для Javelin.
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"Сейчас у нас в наличии уже значительно большее количество американских ПТРК (противотанковых ракетных комплексов Javelin – ред). Кстати, как и количество подготовленных расчетов. Сколько их? Тайна. Скажу лишь, что в дальнейшем каждую из бригад, которая будет заходить в район ООС (операции объединенных сил – ред), будут усиливать Javelin", - заявил Хомчак в интервью агентству "АрмияInform", которое опубликовано в четверг.
По его словам, сейчас одна из бригад проходит подготовку на полигоне для выполнения задач в Донбассе. Эта бригада активно "отрабатывает тактику применения Javelin".
Ранее посольство США на Украине сообщило, что украинским силовикам передадут вооружение и оборудование на 60 миллионов долларов, включая рации, боеприпасы и ракеты Javelin.
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86225525
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Руслан ХомчакСитуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеJavelin (ПТРК)ДонбассСШАУкраинаВ мире
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