Украина намерена использовать американские комплексы Javelin в Донбассе

"Нам нужна кровь": для чего США вооружают украинскую армию

"Нам нужна кровь": для чего США вооружают украинскую армию

По его словам, сейчас одна из бригад проходит подготовку на полигоне для выполнения задач в Донбассе. Эта бригада активно "отрабатывает тактику применения Javelin".