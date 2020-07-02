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Матвиенко встретится с главой парламента Ливии
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко встретится в пятницу в Москве с председателем Палаты депутатов Ливии Агилой Салехом, сообщила пресс-служба Совфеда. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T16:14
валентина матвиенко
совет федерации рф
москва
ливия
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москва
ливия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
валентина матвиенко, совет федерации рф, москва, ливия

Матвиенко встретится с главой парламента Ливии

16:14 02.07.2020
184
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко встретится в пятницу в Москве с председателем Палаты депутатов Ливии Агилой Салехом, сообщила пресс-служба Совфеда.
Как ожидается, во встрече также примут участие министр иностранных дел правительства при Палате депутатов Ливии Абдулхади Аль-Хувейдж и российские сенаторы.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
Вчера, 14:41Голосование по поправкам в Конституцию
Матвиенко предложила развивать практику многодневного голосования
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