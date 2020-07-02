На Шри-Ланке отпустили под залог двух россиян, задержанных в феврале

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Двое россиян, задержанных в конце февраля на Двое россиян, задержанных в конце февраля на Шри-Ланке , отпущены под залог, следующее заседание суда пройдет 23 июля, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Как сообщалось ранее, трое россиян, включая зоолога из Ростова-на-Дону Александра Игнатенко, были задержаны 26 февраля в городе Нувара-Элия (Шри-Ланка) по обвинению "в нанесении вреда окружающей среде путем причинения смерти насекомым (жукам) и особям некоторых видов мелких животных". Как написал Игнатенко в соцсетях, их задержали сотрудники национального парка из-за того, что у него в кармане было несколько мертвых жуков, которых он накануне нашел сбитыми на трассе и забыл выложить. Россияне находились под подпиской о невыезде, судебный процесс начался 28 мая.

"Консульский отдел посольства России в Коломбо поддерживает с ними связь со дня получения информации об их аресте... Нашим дипломатам удалось не допустить чрезмерного затягивания следствия, обеспечить россиянам возможность использования телефона для общения с родственниками, адвокатом", - сказала Захарова на брифинге, комментируя ситуацию с задержанными.

"Более того, все трое были до суда отпущены под подписку о невыезде, хотя предъявляемые им обвинения в незаконном сборе мелких объектов дикой фауны, было изъято более пяти сотен, считаются на Шри-Ланке весьма серьезными. За них предусмотрены крупные штрафы, заключение сроком до пяти лет", - добавила официальный представитель МИД.

По ее словам, пока состоялось шесть судебных заседаний, в четверг, возможно, будет еще новая информация. "Но по итогам пятого заседания, которое прошло 25 июня, количество вменяемых Александру Игнатенко и его товарищам эпизодов преступлений удалось сократить до 200", - указала Захарова.

"Но тогда и Артем Рябов, и Николай Келафян были помещены под стражу, в ходе шестого заседания, которое состоялось сегодня, судьей было принято решение отпустить их под залог", - сказала она. Игнатенко оказывается необходимая медицинская помощь, угрозы жизни нет.

Она также пояснила, что процесс проходит на значительном расстоянии от Коломбо , проезд туда затруднен из-за жестких ограничений на передвижение, которые власти Шри-Ланки ввели на фоне коронавируса.