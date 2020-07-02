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На Шри-Ланке отпустили под залог двух россиян, задержанных в феврале
Двое россиян, задержанных в конце февраля на Шри-Ланке, отпущены под залог, следующее заседание суда пройдет 23 июля, сообщила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T17:12
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
шри-ланка
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мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, шри-ланка, в мире

На Шри-Ланке отпустили под залог двух россиян, задержанных в феврале

16:04 02.07.2020 (обновлено: 17:12 02.07.2020)
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© AP Photo / Eranga JayawardenaПолицейский в столице Шри-Ланки Коломбо
Полицейский в столице Шри-Ланки Коломбо
© AP Photo / Eranga Jayawardena
Полицейский в столице Шри-Ланки Коломбо. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Двое россиян, задержанных в конце февраля на Шри-Ланке, отпущены под залог, следующее заседание суда пройдет 23 июля, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как сообщалось ранее, трое россиян, включая зоолога из Ростова-на-Дону Александра Игнатенко, были задержаны 26 февраля в городе Нувара-Элия (Шри-Ланка) по обвинению "в нанесении вреда окружающей среде путем причинения смерти насекомым (жукам) и особям некоторых видов мелких животных". Как написал Игнатенко в соцсетях, их задержали сотрудники национального парка из-за того, что у него в кармане было несколько мертвых жуков, которых он накануне нашел сбитыми на трассе и забыл выложить. Россияне находились под подпиской о невыезде, судебный процесс начался 28 мая.
"Консульский отдел посольства России в Коломбо поддерживает с ними связь со дня получения информации об их аресте... Нашим дипломатам удалось не допустить чрезмерного затягивания следствия, обеспечить россиянам возможность использования телефона для общения с родственниками, адвокатом", - сказала Захарова на брифинге, комментируя ситуацию с задержанными.
"Более того, все трое были до суда отпущены под подписку о невыезде, хотя предъявляемые им обвинения в незаконном сборе мелких объектов дикой фауны, было изъято более пяти сотен, считаются на Шри-Ланке весьма серьезными. За них предусмотрены крупные штрафы, заключение сроком до пяти лет", - добавила официальный представитель МИД.
По ее словам, пока состоялось шесть судебных заседаний, в четверг, возможно, будет еще новая информация. "Но по итогам пятого заседания, которое прошло 25 июня, количество вменяемых Александру Игнатенко и его товарищам эпизодов преступлений удалось сократить до 200", - указала Захарова.
"Но тогда и Артем Рябов, и Николай Келафян были помещены под стражу, в ходе шестого заседания, которое состоялось сегодня, судьей было принято решение отпустить их под залог", - сказала она. Игнатенко оказывается необходимая медицинская помощь, угрозы жизни нет.
Она также пояснила, что процесс проходит на значительном расстоянии от Коломбо, проезд туда затруднен из-за жестких ограничений на передвижение, которые власти Шри-Ланки ввели на фоне коронавируса.
"В настоящее время санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране несколько улучшилась, это позволило российскому консулу присутствовать на шестом заседании суда", - сказала Захарова, добавив, что следующее заседание намечено на 23 июля.
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Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияШри-ЛанкаВ мире
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