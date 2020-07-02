В Подмосковье более десяти тысяч выпускников сдадут первый ЕГЭ 3 июля

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Более 10 тысяч выпускников Более 10 тысяч выпускников Московской области , для которых подготовят около 190 пунктов проведения испытаний, сдадут первый ЕГЭ по литературе, географии, информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) 3 июля, сообщает пресс-служба регионального минобразования.

"В Подмосковье 3 июля стартует основной период ЕГЭ с участием экзаменуемых. Свыше 10 тысяч выпускников в этот день сдадут экзамены по литературе, географии, информатике и ИКТ", - сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина, которую цитирует пресс-служба.

Она отметила, что для проведения испытаний задействуют 186 пунктов, в том числе три на дому, а всего в регионе подготовлено 264 пункта на весь период проведения экзаменов.

"Начинается важный период для ребят, когда они должны в полной мере продемонстрировать все свои знания. Я желаю каждому экзаменуемому удачи и самых высоких баллов. У нас все готово для безопасной процедуры проведения экзаменов, как для ребят, так и для организаторов. Мы проверили все пункты, задействованные в период проведения ЕГЭ. Каждый пункт оснащен бесконтактными термометрами, обеззараживателями воздуха и индивидуальными средствами защиты", - отметила Каклюгина.