https://ria.ru/20200702/1573801052.html
В Подмосковье более десяти тысяч выпускников сдадут первый ЕГЭ 3 июля
Более 10 тысяч выпускников Московской области, для которых подготовят около 190 пунктов проведения испытаний, сдадут первый ЕГЭ по литературе, географии,... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T15:56
2020-07-02T16:08
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сн_образование
единый государственный экзамен (егэ)
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
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социальный навигатор, сн_образование, единый государственный экзамен (егэ), московская область (подмосковье), образование - общество, общество
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости.
Более 10 тысяч выпускников Московской области
, для которых подготовят около 190 пунктов проведения испытаний, сдадут первый ЕГЭ по литературе, географии, информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) 3 июля, сообщает пресс-служба регионального минобразования.
"В Подмосковье 3 июля стартует основной период ЕГЭ с участием экзаменуемых. Свыше 10 тысяч выпускников в этот день сдадут экзамены по литературе, географии, информатике и ИКТ", - сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина, которую цитирует пресс-служба.
Она отметила, что для проведения испытаний задействуют 186 пунктов, в том числе три на дому, а всего в регионе подготовлено 264 пункта на весь период проведения экзаменов.
"Начинается важный период для ребят, когда они должны в полной мере продемонстрировать все свои знания. Я желаю каждому экзаменуемому удачи и самых высоких баллов. У нас все готово для безопасной процедуры проведения экзаменов, как для ребят, так и для организаторов. Мы проверили все пункты, задействованные в период проведения ЕГЭ. Каждый пункт оснащен бесконтактными термометрами, обеззараживателями воздуха и индивидуальными средствами защиты", - отметила Каклюгина.
За ходом проведения экзаменов будут следить 368 общественных наблюдателей, в том числе 61 представитель Российского союза молодежи, результаты объявят не позднее 17 июля, рассказали в пресс-службе.