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МИД восстановил доступ к аккаунту ситуационно-кризисного центра в Twitter
Доступ к официальному аккаунту ситуационно-кризисного центра МИД в Twitter восстановлен, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства РФ. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T15:49
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571640428_0:106:3268:1944_1400x0_80_0_0_2cdf0d8fa60fc1908ff4454803dad729.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), twitter, в мире

МИД восстановил доступ к аккаунту ситуационно-кризисного центра в Twitter

15:49 02.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Баранов
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Доступ к официальному аккаунту ситуационно-кризисного центра МИД в Twitter восстановлен, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства РФ.
Ранее сообщалось, что официальный аккаунт центра в Twitter взломали.
Twitter
15 июня, 20:03
Twitter заблокировал аккаунт конкурса "Лидеры России"
"Сегодня ночью злоумышленниками был взломан аккаунт ДСКЦ МИД России. Опубликованная на ленте в первой половине дня 2 июля информация является "фейком" и не имеет отношения к МИД России. Учётная запись восстановлена и функционирует в полном объеме", - говорится в сообщении МИД РФ в Twitter.
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Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)TwitterВ мире
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