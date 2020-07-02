В Забайкалье предъявили обвинение подозреваемым в убийстве подростка

"Двум жителям села Бада Хилокского района 17 и 18 лет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении, мотивы убийства не раскрываются.