https://ria.ru/20200702/1573800482.html
В Забайкалье предъявили обвинение подозреваемым в убийстве подростка
Следствие предъявило обвинение в убийстве 16-летнего подростка двум жителям села Бада в Забайкалье, сообщает региональный СУСК. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T15:48
2020-07-02T15:48
следственный комитет россии (ск рф)
забайкальский край
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), забайкальский край, происшествия