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В Забайкалье предъявили обвинение подозреваемым в убийстве подростка
Следствие предъявило обвинение в убийстве 16-летнего подростка двум жителям села Бада в Забайкалье, сообщает региональный СУСК. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T15:48
следственный комитет россии (ск рф)
забайкальский край
происшествия
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РИА Новости
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353
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следственный комитет россии (ск рф), забайкальский край, происшествия

В Забайкалье предъявили обвинение подозреваемым в убийстве подростка

15:48 02.07.2020
353
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 2 июл - РИА Новости. Следствие предъявило обвинение в убийстве 16-летнего подростка двум жителям села Бада в Забайкалье, сообщает региональный СУСК.
По данным СК, уголовное дело об убийстве юноши было возбуждено 21 июня. На следующий день по подозрению в совершении преступления следователи задержали двух жителей села, одному из них 17 лет. Они признались в убийстве подростка.
"Двум жителям села Бада Хилокского района 17 и 18 лет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении, мотивы убийства не раскрываются.
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Следственный комитет России (СК РФ)Забайкальский крайПроисшествия
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