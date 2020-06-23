В Забайкалье задержали подозреваемых в убийстве подростка

"Двадцать второго июня 2020 года следователи СК задержали по подозрению в совершении преступления двух жителей села Бада, один из которых несовершеннолетний. В ходе допросов с участием адвокатов оба подозреваемых признались в убийстве подростка и указали место, где спрятали тело убитого. Возраст юношей - 18 и 17 лет", - сказал Марков.