В Забайкалье задержали подозреваемых в убийстве подростка

КРАСНОЯРСК, 23 июн - РИА Новости. Поисковые группы в Забайкалье нашли тело пропавшего 16-летнего подростка, по обвинению в убийстве задержаны двое односельчан, одному из них 17 лет, сообщил РИА Новости официальный представитель регионального СУСК Егор Марков.
По данным СК, сообщение о пропавшем подростке поступило в полицию в воскресенье. Следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство". Парня искали полиция, волонтеры и сотрудники минобороны.
"Двадцать второго июня 2020 года следователи СК задержали по подозрению в совершении преступления двух жителей села Бада, один из которых несовершеннолетний. В ходе допросов с участием адвокатов оба подозреваемых признались в убийстве подростка и указали место, где спрятали тело убитого. Возраст юношей - 18 и 17 лет", - сказал Марков.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, его мотивы. Осмотрено и направлено для производства судебных экспертиз тело подростка. Проведены обыски по местам жительства подозреваемых. В ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение.