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В Забайкалье задержали подозреваемых в убийстве подростка
Поисковые группы в Забайкалье нашли тело пропавшего 16-летнего подростка, по обвинению в убийстве задержаны двое односельчан, одному из них 17 лет, сообщил РИА... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T09:20
следственный комитет россии (ск рф)
забайкальский край
убийство
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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следственный комитет россии (ск рф), забайкальский край, убийство, происшествия

В Забайкалье задержали подозреваемых в убийстве подростка

09:20 23.06.2020
2548
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 23 июн - РИА Новости. Поисковые группы в Забайкалье нашли тело пропавшего 16-летнего подростка, по обвинению в убийстве задержаны двое односельчан, одному из них 17 лет, сообщил РИА Новости официальный представитель регионального СУСК Егор Марков.
По данным СК, сообщение о пропавшем подростке поступило в полицию в воскресенье. Следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство". Парня искали полиция, волонтеры и сотрудники минобороны.
"Двадцать второго июня 2020 года следователи СК задержали по подозрению в совершении преступления двух жителей села Бада, один из которых несовершеннолетний. В ходе допросов с участием адвокатов оба подозреваемых признались в убийстве подростка и указали место, где спрятали тело убитого. Возраст юношей - 18 и 17 лет", - сказал Марков.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, его мотивы. Осмотрено и направлено для производства судебных экспертиз тело подростка. Проведены обыски по местам жительства подозреваемых. В ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение.
Видео с подозреваемым в убийстве 17-летнего студента из Волгограда
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Следственный комитет России (СК РФ)Забайкальский крайУбийствоПроисшествия
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