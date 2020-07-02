Москва ждет расследования нападений на российских журналистов в США

Лукашевич напомнил, что "среди пострадавших от полицейского насилия журналистов, несмотря на их четкую идентификацию в качестве таковых", журналисты российских СМИ - Тургиев и Руссел. "Считаем абсолютно неприемлемым использование полицией спецсредств, включая резиновые пули и слезоточивый газ, против сотрудников СМИ, выполняющих свои функции. Исходим из того, что американские компетентные органы проведут тщательное расследование инцидентов, а представитель (ОБСЕ по вопросам свободы СМИ - ред.) будет держать этот вопрос на плотном контроле до полного привлечения виновных к ответственности", - заявил Лукашевич на постсовете ОБСЕ.