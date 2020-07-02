Москва ждет расследования нападений на российских журналистов в США

ВЕНА, 2 июл - РИА Новости. В Москве рассчитывают, что американские власти тщательно расследуют инциденты с полицейским насилием в США в отношении корреспондента РИА Новости и продюсера Sputnik, заявил в четверг постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Тридцать первого мая корреспондент РИА Новости Михаил Тургиев, освещавший протесты в Миннеаполисе, подвергся нападению полиции - ему брызнули в лицо перцовым спреем после того, как он предъявил журналистское удостоверение и представился как работник прессы. Аналогичным образом полицейские обошлись с находившейся рядом группой американского телеканала VICE.
Первого июня продюсер Sputnik Николь Руссел пострадала в ходе освещения протестов у Белого дома. Несмотря на то, что журналист несколько раз повторила, что она представитель прессы, и показала висевшую у нее на шее пресс-карту, полицейские в Вашингтоне выстрелили в нее резиновыми пулями.
Лукашевич напомнил, что "среди пострадавших от полицейского насилия журналистов, несмотря на их четкую идентификацию в качестве таковых", журналисты российских СМИ - Тургиев и Руссел. "Считаем абсолютно неприемлемым использование полицией спецсредств, включая резиновые пули и слезоточивый газ, против сотрудников СМИ, выполняющих свои функции. Исходим из того, что американские компетентные органы проведут тщательное расследование инцидентов, а представитель (ОБСЕ по вопросам свободы СМИ - ред.) будет держать этот вопрос на плотном контроле до полного привлечения виновных к ответственности", - заявил Лукашевич на постсовете ОБСЕ.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.