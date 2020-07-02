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Москва ждет расследования нападений на российских журналистов в США
В Москве рассчитывают, что американские власти тщательно расследуют инциденты с полицейским насилием в США в отношении корреспондента РИА Новости и продюсера... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T15:38
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
россия
александр лукашевич
сша
в мире
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россия
сша
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Полицейские в Миннеаполисе применяют перцовый спрей против представителя СМИ
В сети появилась запись, на которой видно, как полицейские в Миннеаполисе применяют перцовый спрей против представителя СМИ, несмотря на то, что он показал им служебное удостоверение. Корреспондент РИА Новости подтвердил, что на видео попал инцидент с представителем съемочной группы канала VICE.
2020-07-02T15:38
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, россия, александр лукашевич, сша, в мире

Москва ждет расследования нападений на российских журналистов в США

15:38 02.07.2020
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© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕПостоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич
Постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
Постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич . Архивное фото
ВЕНА, 2 июл - РИА Новости. В Москве рассчитывают, что американские власти тщательно расследуют инциденты с полицейским насилием в США в отношении корреспондента РИА Новости и продюсера Sputnik, заявил в четверг постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Тридцать первого мая корреспондент РИА Новости Михаил Тургиев, освещавший протесты в Миннеаполисе, подвергся нападению полиции - ему брызнули в лицо перцовым спреем после того, как он предъявил журналистское удостоверение и представился как работник прессы. Аналогичным образом полицейские обошлись с находившейся рядом группой американского телеканала VICE.
Полицейские возле полицейского участкав Миннеаполисе, штат Миннесота
30 июня, 09:38
Как в Миннесоте готовят "хороших копов" и откуда берутся "плохие"
Первого июня продюсер Sputnik Николь Руссел пострадала в ходе освещения протестов у Белого дома. Несмотря на то, что журналист несколько раз повторила, что она представитель прессы, и показала висевшую у нее на шее пресс-карту, полицейские в Вашингтоне выстрелили в нее резиновыми пулями.
Лукашевич напомнил, что "среди пострадавших от полицейского насилия журналистов, несмотря на их четкую идентификацию в качестве таковых", журналисты российских СМИ - Тургиев и Руссел. "Считаем абсолютно неприемлемым использование полицией спецсредств, включая резиновые пули и слезоточивый газ, против сотрудников СМИ, выполняющих свои функции. Исходим из того, что американские компетентные органы проведут тщательное расследование инцидентов, а представитель (ОБСЕ по вопросам свободы СМИ - ред.) будет держать этот вопрос на плотном контроле до полного привлечения виновных к ответственности", - заявил Лукашевич на постсовете ОБСЕ.
Обстановка в Миннеаполисе
8 июня, 11:30
Беззаконие или хорошая работа? Что в Миннеаполисе говорят о полиции
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаРоссияАлександр ЛукашевичСШАВ мире
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