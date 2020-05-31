В Миннеаполисе полиция применила слезоточивый газ против журналистов

МИННЕАПОЛИС, 31 мая — РИА Новости, Михаил Тургиев. Полиция Миннеаполиса целенаправленно применила слезоточивый спрей против журналистов, в том числе корреспондента РИА Новости Михаила Тургиева, уже после разгона акции протеста, передает собкор.

Съемочная группа телеканала VICE из четырех человек и корреспондент агентства оказались на территории заправочной станции в районе беспорядков. После разгона протестующих бойцы Нацгвардии разрешили прессе остаться там. Полиция и гвардейцы сняли оцепление с улицы и уехали. На станции остались журналисты, владельцы заправки и помогающие охранять ее люди. Все были на улице, не выходя за ограждение.

Внезапно на дороге появился микроавтобус с полицией, которая с ходу открыла огонь резиновыми пулями. Услышав крики, что это частная собственность и эти люди ее охраняют, а также крики "пресса!", полицейские остановили стрельбу, но, наведя оружие на людей, вошли на заправку и потребовали от всех войти в здание.

Журналисты опустились на колени, показывая свои удостоверения. Несмотря на это, правоохранитель распылил слезоточивый спрей из баллончика прямо в лицо одному из членов съемочной группы, который ранее представился сотрудником прессы.

Один из офицеров в противогазе подошел к другим журналистам, стоявшим около машины, и что-то говорил, однако из-за маски разобрать что-либо было невозможно. Журналисты решили, что он требует сесть в машину, но продолжали просить отпустить их коллегу.

Корреспондент РИА Новости находился с другой стороны машины и тоже ранее уже показал удостоверение правоохранителям. Когда он был готов сесть в машину, подошел другой офицер. Журналист протянул свое удостоверение и сказал "Я пресса". В ответ на это полицейский, ничего не говоря, тут же пустил струю спрея ему в лицо.