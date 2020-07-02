В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса

САРАТОВ, 2 июл - РИА Новости. Одиннадцать детей оказались среди 73 новых пациентов с коронавирусной инфекцией в Пензенской области, общее число зараженных в регионе увеличилось до 5 118, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
"Оперативная ситуация на 2 июля. Случаев подтвержденной COVID-19 – 5 118. Новых выявленных – 73. Пациенты-дети: восемь лет; пять лет; шесть месяцев; 16 лет; 16 лет; 14 лет; 14 лет; 12 лет; восемь лет; семь лет; семь лет", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что 46 новых случаев коронавируса выявили в Пензе, 10 - в Мокшанском, пять - в Бессоновском, четыре - в Пензенском, по два - в Иссинском и Наровчатском, по одному - в Земетчинском, Вадинском, Никольском и Кузнецком районах области.
Всего в области скончались 43 человека с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровело 4 869.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.