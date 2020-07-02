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В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса
Одиннадцать детей оказались среди 73 новых пациентов с коронавирусной инфекцией в Пензенской области, общее число зараженных в регионе увеличилось до 5 118,... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T15:38
распространение нового коронавируса
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здоровье - общество
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пензенская область
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, пенза, пензенская область, казахстан

В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса

15:38 02.07.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
САРАТОВ, 2 июл - РИА Новости. Одиннадцать детей оказались среди 73 новых пациентов с коронавирусной инфекцией в Пензенской области, общее число зараженных в регионе увеличилось до 5 118, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
"Оперативная ситуация на 2 июля. Случаев подтвержденной COVID-19 – 5 118. Новых выявленных – 73. Пациенты-дети: восемь лет; пять лет; шесть месяцев; 16 лет; 16 лет; 14 лет; 14 лет; 12 лет; восемь лет; семь лет; семь лет", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что 46 новых случаев коронавируса выявили в Пензе, 10 - в Мокшанском, пять - в Бессоновском, четыре - в Пензенском, по два - в Иссинском и Наровчатском, по одному - в Земетчинском, Вадинском, Никольском и Кузнецком районах области.
Всего в области скончались 43 человека с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровело 4 869.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоПензаПензенская областьКазахстан
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