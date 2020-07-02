В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса

"Оперативная ситуация на 2 июля. Случаев подтвержденной COVID-19 – 5 118. Новых выявленных – 73. Пациенты-дети: восемь лет; пять лет; шесть месяцев; 16 лет; 16 лет; 14 лет; 14 лет; 12 лет; восемь лет; семь лет; семь лет", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.