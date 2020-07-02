Депутат Рады заявил, что Порошенко готовит "кровавый" переворот

"Порошенко объединился с Турчиновым, который является системным человеком, умеющим делать перевороты. Мы были свидетелями такого переворота в 2014 году, и убедились, что играться он ни с кем не будет… Если президент не остановит сегодняшний хаос, давление на украинцев, которое сегодня происходит уже не на линии фронта, а на улицах городов, то государство прекратит существование", - подытожил Кива.