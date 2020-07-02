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Депутат Рады заявил, что Порошенко готовит "кровавый" переворот
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко совместно с националистами... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T15:36
оппозиционная платформа - за жизнь
ситуация на украине
илья кива
петр порошенко
верховная рада украины
владимир зеленский
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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оппозиционная платформа - за жизнь, ситуация на украине, илья кива, петр порошенко, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире

Депутат Рады заявил, что Порошенко готовит "кровавый" переворот

15:36 02.07.2020
26984
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко совместно с националистами якобы готовит "кровавый" переворот в стране, который "закончит президентство" Владимира Зеленского.
"Сегодня формируется та история, которая осенью будет стоить Украине крови и государственности. Порошенко взял на обеспечение маргиналов, таких, как "Азов" (батальон, против участников которого в РФ возбуждено уголовное дело – ред.), "Национальный корпус", и сегодня формируется та группа, которая уже осенью погрузит нашу страну в кровь. И это будет стоить президенту власти. Мы себя защитить умеем, а он станет той сакральной жертвой, которая и будет нужна той банде", - заявил Кива в эфире телеканала ZIK.
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Он добавил, что избирательный штаб Петра Порошенко возглавил бывший исполняющий обязанности президента, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов.
"Порошенко объединился с Турчиновым, который является системным человеком, умеющим делать перевороты. Мы были свидетелями такого переворота в 2014 году, и убедились, что играться он ни с кем не будет… Если президент не остановит сегодняшний хаос, давление на украинцев, которое сегодня происходит уже не на линии фронта, а на улицах городов, то государство прекратит существование", - подытожил Кива.
Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено. Янукович заявлял, что не отдавал приказа стрелять по мирным митингующим и даже отдал указание вывести все подразделения милиции из Киева.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Александр Турчинов
30 июня, 12:02
Турчинов возглавил избирательный штаб партии Порошенко
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Оппозиционная платформа - За жизньСитуация на УкраинеИлья КиваПетр ПорошенкоВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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