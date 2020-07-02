Палата представителей США одобрила санкции против Китая из-за Гонконга

По его данным, одобренный в среду законопроект предусматривает санкции в отношении банков, ведущих дела с китайскими чиновниками, которые связаны с принятием указанного закона. Теперь законопроект направляется в сенат, где ранее был принят аналогичный документ, а позднее он направится на подпись президенту Дональду Трампу.
1 июля, 08:00Китай против США: вызов принят
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси ранее заявила, что принятый Пекином закон отметил смерть принципа "одна страна — две системы", и призвала ввести санкции против КНР по закону Магнитского, который предусматривает санкции против тех иностранных чиновников, которых США считают ответственными за коррупцию или нарушение прав человека.
Председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ о вступлении в силу с 30 июня закона о защите национальной безопасности Гонконга. Ранее Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей одобрил закон. ПК ВСНП также принял решение включить закон в приложение III основного закона о Специальном административном районе Гонконг.
Законопроект о нацбезопасности вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией.
Гонконг вернулся во владение Китая от Великобритании в 1997 году и с тех пор пользуется широкой автономией. Центральные власти Китая придерживаются принципа "одна страна, две системы" в управлении районом. Согласно совместной декларации Великобритании и Китая, Гонконг будет сохранять широкую автономию до 2047 года. Каким образом будет управляться бывшая британская колония после этого срока, пока неизвестно.