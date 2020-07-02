Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200702/1573798528.html
Палата представителей США одобрила санкции против Китая из-за Гонконга
Палата представителей американского конгресса единогласно одобрила законопроект, предусматривающий санкции против КНР в связи с принятием в стране закона об... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T15:29
нэнси пелоси
дональд трамп
си цзиньпин
всекитайское собрание народных представителей
гонконг
китай
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155711/88/1557118801_0:368:2987:2048_1400x0_80_0_0_9fffa6a9c924d140f28a590d4a6b2da9.jpg
https://ria.ru/20200701/1573701485.html
https://ria.ru/20200626/1573484502.html
1
гонконг
китай
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155711/88/1557118801_0:368:2987:2048_1400x0_80_0_0_9fffa6a9c924d140f28a590d4a6b2da9.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155711/88/1557118801_412:464:2523:2048_1400x0_80_0_0_522e719ef1b490769cbe581231723cd6.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155711/88/1557118801_562:521:2089:2048_1400x0_80_0_0_947f5926379de814dfeffffdf65e8e86.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нэнси пелоси, дональд трамп, си цзиньпин, всекитайское собрание народных представителей, гонконг, китай, сша, в мире

Палата представителей США одобрила санкции против Китая из-за Гонконга

15:29 02.07.2020
532
© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Палата представителей американского конгресса единогласно одобрила законопроект, предусматривающий санкции против КНР в связи с принятием в стране закона об обеспечении национальной безопасности Гонконга, сообщило издание Hill.
По его данным, одобренный в среду законопроект предусматривает санкции в отношении банков, ведущих дела с китайскими чиновниками, которые связаны с принятием указанного закона. Теперь законопроект направляется в сенат, где ранее был принят аналогичный документ, а позднее он направится на подпись президенту Дональду Трампу.
Протесты в Гонконге на фоне принятия закона о национальной безопасности
1 июля, 08:00
Китай против США: вызов принят
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси ранее заявила, что принятый Пекином закон отметил смерть принципа "одна страна — две системы", и призвала ввести санкции против КНР по закону Магнитского, который предусматривает санкции против тех иностранных чиновников, которых США считают ответственными за коррупцию или нарушение прав человека.
Председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ о вступлении в силу с 30 июня закона о защите национальной безопасности Гонконга. Ранее Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей одобрил закон. ПК ВСНП также принял решение включить закон в приложение III основного закона о Специальном административном районе Гонконг.
Законопроект о нацбезопасности вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией.
Гонконг вернулся во владение Китая от Великобритании в 1997 году и с тех пор пользуется широкой автономией. Центральные власти Китая придерживаются принципа "одна страна, две системы" в управлении районом. Согласно совместной декларации Великобритании и Китая, Гонконг будет сохранять широкую автономию до 2047 года. Каким образом будет управляться бывшая британская колония после этого срока, пока неизвестно.
Девушки с китайскими флагами в Гонконге
26 июня, 08:00
Китай не может обогнать Америку, но США должны его немедленно остановить
4601414
Обсудить 1
Нэнси ПелосиДональд ТрампСи ЦзиньпинВсекитайское собрание народных представителейГонконгКитайСШАВ мире
Рекомендуем
Гвардейцы у входа в Букингемский дворец в Лондоне
В Британии выследили крупную преступную группировку
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин назвал причины распада СССР
Сотрудники Государственного бюро расследований Украины
На Украине расследуют отравление детей в Запорожской области
Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
Депутат Рады заявил, что Порошенко готовит "кровавый" переворот
Памятник Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории в Нью-Йорке
Памятник Рузвельту могут установить рядом с памятником Витте
Памятный знак с текстом новой поправки в статью 67 Конституции РФ на Сахалине
На Курилах установили плиту с текстом о нерушимости границ России
Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
"Норникель" намерен завершить основной этап работ по ликвидации ЧС к зиме
Противотанковый ракетный комплекс Javelin ВС США
Украина намерена использовать американские комплексы Javelin в Донбассе
Постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич
Москва ждет расследования нападений на российских журналистов в США
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Tesla будет участвовать в разработке вакцины от коронавируса
Роберт О'Брайен
США пригрозили "серьезными мерами" из-за "сговора" России с талибами
Пустой класс
В Югре директор школы покрывала физрука, обвиняемого в развращении учениц
Первый заместитель руководителя фракции Единая Россия в Государственной Думе РФ Андрей Исаев
В Госдуме объяснили голосование против поправок к Конституции
Здание Министерства иностранных дел РФ
Россия никогда не предоставляла вооружения талибам, заявил МИД
Улица в городе Эль-Баб, Сирия
Беженцы в сирийских лагерях просят помощи из-за голода и отсутствия воды
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:41Ведущий немецкий вирусолог допустил новую вспышку COVID-19
05:37Переболевший COVID-19 Назарбаев обратился к соотечественникам
05:23В крупнейшем округе Флориды ввели комендантский час из-за COVID-19
05:18В Омане заявили о "пугающих" темпах распространения коронавируса
05:17На Кубани увеличился поток въезжающих в регион автомобилистов
05:16В Мексике сообщили о более чем 6,7 тысяч новых случаев COVID-19
05:13В Минобороны рассказали о состоянии тестирующих вакцину добровольцев
05:05Адвокат Ефремова заявил, что потерпевший в деле о ДТП "готов к диалогу"
04:46Десятки россиян претендуют на получение паспорта Черногории за инвестиции
04:41Пентагон выразил обеспокоенность учениями КНР в Южно-Китайском море
04:39На Сахалине зарегистрировали два землетрясения
04:37СМИ: Boeing останавливает производство легендарного лайнера Boeing 747
04:36Российские кинотеатры возвращаются к советской традиции
04:26В Колумбии задержали организаторов теракта в школе полиции в 2019 году
04:24На Восточном к 2025 году построят вспомогательную инфраструктуру
04:22"Волна жары" накроет юг Европейской части России, сообщил Вильфанд
04:21Браконьер из КНДР получил 4 года за нападение на приморских пограничников
04:15Эксперт рассказала, как правильно инвестировать в кризис
04:13Исследование: половина российских домохозяйств не покупают мебель
04:09Синоптики спрогнозировали появление "теплового купола" над Арктикой
Лента новостейМолния