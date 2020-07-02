Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200702/1573798494.html
В Британии выследили крупную преступную группировку
Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) совместно с полицией и международными партнерами выследили преступную организованную... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T15:29
великобритания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564961123_0:321:3071:2048_1400x0_80_0_0_6f0584d37eefcf75f0c26eef239dbaf4.jpg
https://ria.ru/20200702/1573776878.html
https://ria.ru/20200630/1573707348.html
великобритания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564961123_0:321:3071:2048_1400x0_80_0_0_6f0584d37eefcf75f0c26eef239dbaf4.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564961123_259:0:2990:2048_1400x0_80_0_0_c93c9a21f1cc887be56e4e83e56ef96e.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564961123_600:0:2648:2048_1400x0_80_0_0_a00afbb452dab854ccac7eee10f6d23d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
великобритания, в мире

В Британии выследили крупную преступную группировку

15:29 02.07.2020
787
© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкГвардейцы у входа в Букингемский дворец в Лондоне
Гвардейцы у входа в Букингемский дворец в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Гвардейцы у входа в Букингемский дворец в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 2 июл – РИА Новости, Наталья Копылова. Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) совместно с полицией и международными партнерами выследили преступную организованную группировку, члены которой общались и планировали свою деятельность через защищенный сервис по обмену сообщениями EncroChat, говорится в заявлении NCA.
Защищенный канал EncroChat, обеспечивающий обмен сообщениями между пользователями без привязки аккаунтов к номерам мобильных телефонов или электронной почты, стал основным инструментом связи для преступной группировки. Взломав платформу, правоохранительные органы получили доступ к сообщениям 60 тысяч пользователей мессенджера, включая около 10 тысяч клиентов в Великобритании.
В результате масштабной операции, получившей название Venetic, которая велась в нескольких странах Европы с 2016 года, были задержаны 746 участников международной преступной группировки, изъято более 54 миллионов фунтов стерлингов наличности, 77 единиц огнестрельного оружия, наркотические вещества, а также 55 дорогостоящих автомобилей и 73 дорогих наручных часов.
Гонконг
Вчера, 11:02
В Китае оценили упрощение Британией миграционных правил для гонконгцев
Также стражам правопорядка в ходе спецоперации удалось предотвратить преступления по похищению людей и другие правонарушения в Великобритании.
В июне, когда мессенджер обнаружил взлом системы, он отправил сообщения пользователям с рекомендацией немедленно избавиться от телефонов, отметили в NCA.
"Эта операция демонстрирует, что преступникам не сойдет с рук использование зашифрованных устройств для подготовки гнусных преступлений… Я поздравляю NCA и партнеров с этим значительным достижением", - прокомментировала результаты операции министр внутренних дел Великобритании Прити Пател.
Полицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
30 июня, 20:21Распространение нового коронавируса
Число жертв коронавируса в Британии за сутки выросло до 43 730
1103003
Обсудить 0
ВеликобританияВ мире
Рекомендуем
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Палата представителей США одобрила санкции против Китая из-за Гонконга
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин назвал причины распада СССР
Сотрудники Государственного бюро расследований Украины
На Украине расследуют отравление детей в Запорожской области
Памятник Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории в Нью-Йорке
Памятник Рузвельту могут установить рядом с памятником Витте
Пустой класс
В Югре директор школы покрывала физрука, обвиняемого в развращении учениц
Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
Депутат Рады заявил, что Порошенко готовит "кровавый" переворот
Первый заместитель руководителя фракции Единая Россия в Государственной Думе РФ Андрей Исаев
В Госдуме объяснили голосование против поправок к Конституции
Памятный знак с текстом новой поправки в статью 67 Конституции РФ на Сахалине
На Курилах установили плиту с текстом о нерушимости границ России
Постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич
Москва ждет расследования нападений на российских журналистов в США
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Tesla будет участвовать в разработке вакцины от коронавируса
Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
"Норникель" намерен завершить основной этап работ по ликвидации ЧС к зиме
Пожар в центре Москвы
В Москве увеличили число сотрудников МЧС, тушащих пожар на Тверской улице
Висенте Эрнандес Родригес
Обладателя титула Мистер Испания задержали за убийство отца
Серж Саргсян
Суд по делу экс-президента Армении Саргсяна перенесли на 6 августа
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала вышедшую в Малайзии книгу о MH17
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:41Ведущий немецкий вирусолог допустил новую вспышку COVID-19
05:37Переболевший COVID-19 Назарбаев обратился к соотечественникам
05:23В крупнейшем округе Флориды ввели комендантский час из-за COVID-19
05:18В Омане заявили о "пугающих" темпах распространения коронавируса
05:17На Кубани увеличился поток въезжающих в регион автомобилистов
05:16В Мексике сообщили о более чем 6,7 тысяч новых случаев COVID-19
05:13В Минобороны рассказали о состоянии тестирующих вакцину добровольцев
05:05Адвокат Ефремова заявил, что потерпевший в деле о ДТП "готов к диалогу"
04:46Десятки россиян претендуют на получение паспорта Черногории за инвестиции
04:41Пентагон выразил обеспокоенность учениями КНР в Южно-Китайском море
04:39На Сахалине зарегистрировали два землетрясения
04:37СМИ: Boeing останавливает производство легендарного лайнера Boeing 747
04:36Российские кинотеатры возвращаются к советской традиции
04:26В Колумбии задержали организаторов теракта в школе полиции в 2019 году
04:24На Восточном к 2025 году построят вспомогательную инфраструктуру
04:22"Волна жары" накроет юг Европейской части России, сообщил Вильфанд
04:21Браконьер из КНДР получил 4 года за нападение на приморских пограничников
04:15Эксперт рассказала, как правильно инвестировать в кризис
04:13Исследование: половина российских домохозяйств не покупают мебель
04:09Синоптики спрогнозировали появление "теплового купола" над Арктикой
Лента новостейМолния