https://ria.ru/20200702/1573798061.html
Путин поддержал присвоение звания "Город трудовой доблести" 20 городам
Президент Владимир Путин поддержал предложение присвоить сразу 20 городам звание "Город трудовой доблести". РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T15:24
2020-07-02T18:51
нижний тагил
иркутск
пермь
владимир путин
общество
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Arkadiy Fradkin
Через 75 лет вспомнили..новая вспышка квасного патриотизма...других успехов нет
80
Igor Rod'ko
А где Симферополь? Обреченные там на героизм люди неимоверными усилиями воду из камней выжимают.
64
26
нижний тагил
иркутск
пермь
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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нижний тагил, иркутск, пермь, владимир путин, общество
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости.
Президент Владимир Путин
поддержал предложение присвоить сразу 20 городам звание "Город трудовой доблести".
"Аргументы здесь очевидные и убедительные и полностью соответствуют порядку и критериям федерального закона. <...> Все необходимые документы подпишу в ближайшее время", — сказал он на заседании оргкомитета "Победа".
Президент отметил, что во время Великой Отечественной войны предприятия в этих городах бесперебойно выпускали военную и гражданскую продукцию, что было отмечено государственными наградами и переходящими Красными знаменами Государственного комитета обороны, а многочисленные факты личного мужества и трудового героизма жителей подтверждены документами.
"И, конечно, хотел бы еще раз это подчеркнуть: мы обязаны учесть мнение людей, которые подписи собирали, искреннюю и широкую поддержку инициативы присвоения почетного высокого звания "Город трудовой доблести", — добавил глава государства.
Он перечислил города, которым присвоят это звание: Нижний Новгород
, Екатеринбург, Челябинск
, Самара, Пермь
, Нижний Тагил, Саратов
, Омск, Казань
, Новосибирск, Ярославль
, Магнитогорск, Ижевск
, Уфа, Томск
, Ульяновск, Иваново
, Новокузнецк, Иркутск
и Боровичи.
Путин 1 марта подписал закон о присвоении звания "Город трудовой доблести". Документ призван увековечить подвиг тружеников тыла в годы войны. В городе, удостоенном такого звания, будут устанавливать стелу с изображением городского герба и текстом указа о присвоении звания. На 1 Мая, День Победы и День города там будут проводиться публичные мероприятия и праздничные салюты.