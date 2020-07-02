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Путин поддержал присвоение звания "Город трудовой доблести" 20 городам
Президент Владимир Путин поддержал предложение присвоить сразу 20 городам звание "Город трудовой доблести". РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T18:51
нижний тагил
иркутск
пермь
владимир путин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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нижний тагил, иркутск, пермь, владимир путин, общество

Путин поддержал присвоение звания "Город трудовой доблести" 20 городам

15:24 02.07.2020 (обновлено: 18:51 02.07.2020)
200330
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин поддержал предложение присвоить сразу 20 городам звание "Город трудовой доблести".
"Аргументы здесь очевидные и убедительные и полностью соответствуют порядку и критериям федерального закона. <...> Все необходимые документы подпишу в ближайшее время", — сказал он на заседании оргкомитета "Победа".
Президент отметил, что во время Великой Отечественной войны предприятия в этих городах бесперебойно выпускали военную и гражданскую продукцию, что было отмечено государственными наградами и переходящими Красными знаменами Государственного комитета обороны, а многочисленные факты личного мужества и трудового героизма жителей подтверждены документами.

"И, конечно, хотел бы еще раз это подчеркнуть: мы обязаны учесть мнение людей, которые подписи собирали, искреннюю и широкую поддержку инициативы присвоения почетного высокого звания "Город трудовой доблести", — добавил глава государства.

Он перечислил города, которым присвоят это звание: Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Самара, Пермь, Нижний Тагил, Саратов, Омск, Казань, Новосибирск, Ярославль, Магнитогорск, Ижевск, Уфа, Томск, Ульяновск, Иваново, Новокузнецк, Иркутск и Боровичи.
Путин 1 марта подписал закон о присвоении звания "Город трудовой доблести". Документ призван увековечить подвиг тружеников тыла в годы войны. В городе, удостоенном такого звания, будут устанавливать стелу с изображением городского герба и текстом указа о присвоении звания. На 1 Мая, День Победы и День города там будут проводиться публичные мероприятия и праздничные салюты.
Александр Хинштейн
4 июня, 13:10
ЕР попросит рассказать о претендентах на звание "Город трудовой доблести"
52032781237108
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Нижний ТагилИркутскПермьВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
Через 75 лет вспомнили..новая вспышка квасного патриотизма...других успехов нет
2 июля, 17:16
Arkadiy Fradkin
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А где Симферополь? Обреченные там на героизм люди неимоверными усилиями воду из камней выжимают.
2 июля, 16:23
Igor Rod'ko
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