Путин поддержал присвоение звания "Город трудовой доблести" 20 городам

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Президент Президент Владимир Путин поддержал предложение присвоить сразу 20 городам звание "Город трудовой доблести".

"Аргументы здесь очевидные и убедительные и полностью соответствуют порядку и критериям федерального закона. <...> Все необходимые документы подпишу в ближайшее время", — сказал он на заседании оргкомитета "Победа".

Президент отметил, что во время Великой Отечественной войны предприятия в этих городах бесперебойно выпускали военную и гражданскую продукцию, что было отмечено государственными наградами и переходящими Красными знаменами Государственного комитета обороны, а многочисленные факты личного мужества и трудового героизма жителей подтверждены документами.

"И, конечно, хотел бы еще раз это подчеркнуть: мы обязаны учесть мнение людей, которые подписи собирали, искреннюю и широкую поддержку инициативы присвоения почетного высокого звания "Город трудовой доблести", — добавил глава государства.