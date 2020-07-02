В Ленинградской области три человека пострадали в ДТП с маршруткой

"Около 13.50 в Тосненском районе у поселка Ушаки водитель грузовика "Валдай" совершил столкновение с маршруткой ПАЗ, которая остановилась для высадки пассажира. В результате ДТП пострадали три пассажира: женщина 1963 года рождения, мальчик 15 лет, девочка 14 лет", - говорится в сообщении.