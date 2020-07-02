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В Ленинградской области три человека пострадали в ДТП с маршруткой
Женщина и двое детей пострадали при столкновении грузовика с маршруткой в Тосненском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T15:19
ленинградская область
тосненский район
происшествия
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ленинградская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
ленинградская область, тосненский район, происшествия

В Ленинградской области три человека пострадали в ДТП с маршруткой

15:19 02.07.2020
903
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Женщина и двое детей пострадали при столкновении грузовика с маршруткой в Тосненском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.
"Около 13.50 в Тосненском районе у поселка Ушаки водитель грузовика "Валдай" совершил столкновение с маршруткой ПАЗ, которая остановилась для высадки пассажира. В результате ДТП пострадали три пассажира: женщина 1963 года рождения, мальчик 15 лет, девочка 14 лет", - говорится в сообщении.
Ведется проверка.
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1 июля, 11:48
СК начал проверку после ДТП в Подмосковье, где пострадали девять человек
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Ленинградская областьТосненский районПроисшествия
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