Памятник Рузвельту могут установить рядом с памятником Витте

МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Памятник 26-му президенту США Теодору Рузвельту, который готов выкупить фонд Андрея Филатова Art Russe, могут установить рядом с памятником Сергею Витте, а памятник правителю русских поселений в Америке Александру Баранову может стать важным экспонатом музея Арктики в Санкт-Петербурге, все расходы будут производиться из личных средств Филатова, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда.
"По мнению господина Филатова, монумент Теодору Рузвельту логично расположить там же, где находится памятник Сергею Юльевичу Витте, учитывая роль 26-го президента США в подписании мирного договора с Японией в 1905 году. Памятник Александру Андреевичу Баранову, может стать важным экспонатом музея Арктики в Санкт-Петербурге. Но в любом случае этот вопрос обсуждений. Сейчас очень важно эти памятники сохранить как объект культурного и исторического наследия", - процитировали в пресс-службе директора фонда Рену Лавери.
Директор фонда добавила, что все расходы будут финансироваться из личных средств Филатова. Вопрос обсуждается с властями Нью-Йорка и Аляски, вчера обращения Фонда были направлены мэру Нью-Йорка Биллу де Блазио и мэру Ситки Гэри Пэкстону, сегодня утром - городскому администратору Ситки господину Джону Личу, оригиналы обращений ушли адресатам по DHL, сообщила Лавери.
"Только что мы получили обратную связь от городского совета Ситки. Г-н Лич заверил нас, что обсуждение данного вопроса будет "продвигаться вперед с помощью общественного процесса, конструктивно, цивилизованно, уважительно к истории в данном деликатном вопросе", - добавила Лавери, которую процитировали в пресс-службе Фонда.
Основатель Фонда Art Russe Андрей Филатов отметил, что покупка памятников является для него сохранением памяти государственных деятелей.
"Теодору Рузвельту мы должны быть благодарны за поддержку России в тяжелой, проигрышной войне с Японией: именно Америка под президентством Рузвельта выступила посредником в мирных переговорах 1905 года. Подписанный в США Портсмутский мирный договор был заключён на таких выгодных для России условиях, что Витте вернулся домой победителем. Поэтому для меня, это прежде всего сохранение памяти государственных деятелей, повлиявших на историю России, на развитие ее экономики и государственности", - процитировали в пресс-службе слова Филатова.