Памятник Рузвельту могут установить рядом с памятником Витте

"По мнению господина Филатова, монумент Теодору Рузвельту логично расположить там же, где находится памятник Сергею Юльевичу Витте, учитывая роль 26-го президента США в подписании мирного договора с Японией в 1905 году. Памятник Александру Андреевичу Баранову, может стать важным экспонатом музея Арктики в Санкт-Петербурге. Но в любом случае этот вопрос обсуждений. Сейчас очень важно эти памятники сохранить как объект культурного и исторического наследия", - процитировали в пресс-службе директора фонда Рену Лавери.

"Только что мы получили обратную связь от городского совета Ситки. Г-н Лич заверил нас, что обсуждение данного вопроса будет "продвигаться вперед с помощью общественного процесса, конструктивно, цивилизованно, уважительно к истории в данном деликатном вопросе", - добавила Лавери, которую процитировали в пресс-службе Фонда.

"Теодору Рузвельту мы должны быть благодарны за поддержку России в тяжелой, проигрышной войне с Японией: именно Америка под президентством Рузвельта выступила посредником в мирных переговорах 1905 года. Подписанный в США Портсмутский мирный договор был заключён на таких выгодных для России условиях, что Витте вернулся домой победителем. Поэтому для меня, это прежде всего сохранение памяти государственных деятелей, повлиявших на историю России, на развитие ее экономики и государственности", - процитировали в пресс-службе слова Филатова.