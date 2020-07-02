В Петербурге рассказали об обращениях по голосованию по поправкам

Урны для голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Причины порядка 80% обращений от наблюдателей в ходе голосования по поправкам в Причины порядка 80% обращений от наблюдателей в ходе голосования по поправкам в конституцию в Петербурге удавалось устранять сразу на месте, сообщил журналистам член комиссии Общественной палаты Петербурга по организации общественного контроля, взаимодействию с органами местного самоуправления и общественными советами Владимир Шамахов.

"В целом в штаб поступило 133 обращения от общественных наблюдателей. Из них в день последнего голосования - 45 обращений. Большинство обращений касались технического характера, относились к отсутствию или касались недостатка средств индивидуальной защиты", - сказал Шамахов.

По его словам, примерно в 80% случаев причины обращений устранялись на месте. "Ни одного факта нарушения действующего законодательства о выборах зарегистрировано не было", - подчеркнул он. Шамахов добавил, что "излишне много было обращений, вызванных недостоверной информацией, носящей провокативный характер".

Как отметил руководитель аппарата Общественной палаты Санкт-Петербурга Андрей Малков, распространялась недостоверная информация, в частности, о том, что Общественная палата якобы привлекла к работе наблюдателями на голосовании непрофильные некоммерческие организации. Малков подчеркнул, что эти данные не соответствуют действительности.

В Санкт-Петербурге, по данным ЦИК, за принятие поправок к конституции проголосовали 77,66%. Против высказались 21,63% избирателей.