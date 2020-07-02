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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573797201.html
В Петербурге рассказали об обращениях по голосованию по поправкам
Причины порядка 80% обращений от наблюдателей в ходе голосования по поправкам в конституцию в Петербурге удавалось устранять сразу на месте, сообщил журналистам РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T15:15
голосование по поправкам в конституцию
владимир путин
санкт-петербург
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573750806_0:67:1991:1186_1400x0_80_0_0_55a30caab4b8e81b8e74faa409c518ab.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин, санкт-петербург, политика

В Петербурге рассказали об обращениях по голосованию по поправкам

15:15 02.07.2020
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© РИА Новости / Мария Табак / Перейти в фотобанкУрны для голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
Урны для голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
© РИА Новости / Мария Табак
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Причины порядка 80% обращений от наблюдателей в ходе голосования по поправкам в конституцию в Петербурге удавалось устранять сразу на месте, сообщил журналистам член комиссии Общественной палаты Петербурга по организации общественного контроля, взаимодействию с органами местного самоуправления и общественными советами Владимир Шамахов.
"В целом в штаб поступило 133 обращения от общественных наблюдателей. Из них в день последнего голосования - 45 обращений. Большинство обращений касались технического характера, относились к отсутствию или касались недостатка средств индивидуальной защиты", - сказал Шамахов.
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Вчера, 15:09Голосование по поправкам в Конституцию
В ОНФ оценили итоги голосования по поправкам к Конституции
По его словам, примерно в 80% случаев причины обращений устранялись на месте. "Ни одного факта нарушения действующего законодательства о выборах зарегистрировано не было", - подчеркнул он. Шамахов добавил, что "излишне много было обращений, вызванных недостоверной информацией, носящей провокативный характер".
Как отметил руководитель аппарата Общественной палаты Санкт-Петербурга Андрей Малков, распространялась недостоверная информация, в частности, о том, что Общественная палата якобы привлекла к работе наблюдателями на голосовании непрофильные некоммерческие организации. Малков подчеркнул, что эти данные не соответствуют действительности.
В Санкт-Петербурге, по данным ЦИК, за принятие поправок к конституции проголосовали 77,66%. Против высказались 21,63% избирателей.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
Голосование по Конституции: подведение итогов
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Явка на голосование по поправкам составила 67,97 процента.

Члены избирательной комиссии вынимают бюллетени из урн на избирательном участке №101 во время подсчета голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ в Саяногорске
1 из 16

Явка на голосование по поправкам составила 67,97 процента.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

"Нет сомнений, что оно (голосование. — Прим. ред.) состоялось, что оно легитимно", — сказала РИА Новости глава ЦИК Элла Памфилова.

Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ на избирательном участке No101 в Саяногорске
2 из 16

"Нет сомнений, что оно (голосование. — Прим. ред.) состоялось, что оно легитимно", — сказала РИА Новости глава ЦИК Элла Памфилова.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Жалоб на серьезные нарушения не поступало, чтобы все комиссии могли разобраться со спорными вопросами.

Сейф-пакеты с ключами для расшифровки данных дистанционного голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию России на избирательном участке №1331 в Екатеринбурге
3 из 16

Жалоб на серьезные нарушения не поступало, чтобы все комиссии могли разобраться со спорными вопросами.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Официальные итоги голосования будут подведены в пятницу.

Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ на избирательном участке в Екатеринбурге
4 из 16

Официальные итоги голосования будут подведены в пятницу.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

"Но в любом случае понятно, что если будут какие-то нюансы, то они настолько незначительны, что на общие результаты повлиять не могут", — подчеркнула глава ЦИК Элла Памфилова.

Член избирательной комиссии проводит процедуру гашения неиспользованных бюллетеней на избирательном участке №1331 в Екатеринбурге
5 из 16

"Но в любом случае понятно, что если будут какие-то нюансы, то они настолько незначительны, что на общие результаты повлиять не могут", — подчеркнула глава ЦИК Элла Памфилова.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

По словам Памфиловой, голосование было сложным, но прошло очень достойно.

Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ на избирательном участке во Владивостоке
6 из 16

По словам Памфиловой, голосование было сложным, но прошло очень достойно.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанк

"Система развивается, система совершенствуется. И именно это помогло нам провести беспрецедентное по сложности (голосование. — Прим. ред.) очень достойно", — сказала Памфилова.

Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ на избирательном участке во Владивостоке
7 из 16

"Система развивается, система совершенствуется. И именно это помогло нам провести беспрецедентное по сложности (голосование. — Прим. ред.) очень достойно", — сказала Памфилова.

© РИА Новости / РИА Новости
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Российская избирательная система подтвердила свою эффективность, несмотря на новый формат проведения голосования.

Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию России на избирательном участке в Москве
8 из 16

Российская избирательная система подтвердила свою эффективность, несмотря на новый формат проведения голосования.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

На голосовании было беспрецедентное количество общественных наблюдателей.

Подсчет результатов электронного голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию России в Общественном штабе по контролю и наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ в Москве
9 из 16

На голосовании было беспрецедентное количество общественных наблюдателей.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Наблюдатели признают, что процесс был организован очень четко.

Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ
10 из 16

Наблюдатели признают, что процесс был организован очень четко.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Большинство спорных моментов касалось именно организационных вопросов, отмечают наблюдатели.

Подсчет результатов электронного голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию России в Общественном штабе по контролю и наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ в Москве
11 из 16

Большинство спорных моментов касалось именно организационных вопросов, отмечают наблюдатели.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Расшифровка данных электронного голосования.

Расшифровка данных электронного голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию России в Общественном штабе по контролю и наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ в Москве
12 из 16

Расшифровка данных электронного голосования.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Голосование проходило с 25 июня по 1 июля.

Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ
13 из 16

Голосование проходило с 25 июня по 1 июля.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Изначально мероприятие назначили на 22 апреля, но перенесли из-за пандемии.

Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ
14 из 16

Изначально мероприятие назначили на 22 апреля, но перенесли из-за пандемии.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Изменения Основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня.

Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ
15 из 16

Изменения Основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Кроме того, они закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами и меняют круг полномочий парламента.

В Центральной избирательной комиссии РФ в Москве, где объявлены предварительные итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ
16 из 16

Кроме того, они закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами и меняют круг полномочий парламента.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
1 из 16

Явка на голосование по поправкам составила 67,97 процента.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
2 из 16

"Нет сомнений, что оно (голосование. — Прим. ред.) состоялось, что оно легитимно", — сказала РИА Новости глава ЦИК Элла Памфилова.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
3 из 16

Жалоб на серьезные нарушения не поступало, чтобы все комиссии могли разобраться со спорными вопросами.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
4 из 16

Официальные итоги голосования будут подведены в пятницу.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
5 из 16

"Но в любом случае понятно, что если будут какие-то нюансы, то они настолько незначительны, что на общие результаты повлиять не могут", — подчеркнула глава ЦИК Элла Памфилова.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
6 из 16

По словам Памфиловой, голосование было сложным, но прошло очень достойно.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
7 из 16

"Система развивается, система совершенствуется. И именно это помогло нам провести беспрецедентное по сложности (голосование. — Прим. ред.) очень достойно", — сказала Памфилова.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
8 из 16

Российская избирательная система подтвердила свою эффективность, несмотря на новый формат проведения голосования.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
9 из 16

На голосовании было беспрецедентное количество общественных наблюдателей.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
10 из 16

Наблюдатели признают, что процесс был организован очень четко.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
11 из 16

Большинство спорных моментов касалось именно организационных вопросов, отмечают наблюдатели.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
12 из 16

Расшифровка данных электронного голосования.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
13 из 16

Голосование проходило с 25 июня по 1 июля.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
14 из 16

Изначально мероприятие назначили на 22 апреля, но перенесли из-за пандемии.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
15 из 16

Изменения Основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
16 из 16

Кроме того, они закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами и меняют круг полномочий парламента.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
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Голосование по поправкам в КонституциюВладимир ПутинСанкт-ПетербургПолитика
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