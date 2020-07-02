Песков и Памфилова оценили итоги голосования по поправкам в НАО

Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и глава Центризбиркома Элла Памфилова прокомментировали результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе.

НАО стал единственным российским субъектом, жители которого не поддержали внесение изменений в Основной закон. При этом всего за поправки проголосовали 77,92 процента пришедших на голосование россиян, а против высказались 21,27 процента избирателей.

"Имеют на это право"

Песков заявил, что в целом оценивает итоги голосования как триумфальный референдум о доверии Владимиру Путину . Он отметил, что в масштабах страны число противников поправок оказалось незначительным.

"Хотя это позиция, которую заняли эти люди. И, безусловно, хотя они в абсолютном меньшинстве, но они имеют на это право, в этом и суть голосования", - сказал он.

Представитель Кремля предположил, что на протестное голосование в Ненецком автономном округе могли повлиять определенные факторы.

"Нельзя исключать, что тематика объединения субъектов также была соответствующим образом воспринята в этом округе и повлияла на результат", - заключил он.

В конце мая сообщалось, что власти Архангельской области и НАО подготовят программу совместного развития двух регионов. В нее войдут меры, которые позволят качественно улучшить социально-экономическое положение каждого из субъектов. Программа предполагает прежде всего экономическую интеграцию регионов, создание новых рабочих мест, диверсификацию экономики.

Памфилову результаты голосования в НАО также не удивили.

"Это еще раз подтверждает, что голосование прошло максимально прозрачно, что результаты достоверны",- сказала она.

"Голоса не против поправок"

Врио губернатора Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный также отметил, что на выбор местного населения повлияли сообщения о возможном "объединении".

"Да, большинство жителей НАО на общероссийском голосовании высказалось против. Но их голоса не против поправок, а реакция на тему с объединением НАО и Архангельской области. Тем не менее, почти половина жителей округа высказались за поправки. Их мнение тоже нужно уважать", - заявил он

Также Бездудный подчеркнул, что голосование в регионе прошло честно, без нарушений и с соблюдением всех санитарных норм.

Поправки в Конституцию

Общероссийское голосование по поправкам проходило с 25 июня по 1 июля. Изначально его должны были провести 22 апреля, но перенесли из-за ситуации с пандемией коронавируса.

Явка составила 67,97% процента. Жалоб на серьезные нарушения не поступало.