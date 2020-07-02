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Пожар на Тверской улице в Москве распространился на 200 "квадратов"
Площадь пожара в находящемся на реконструкции шестиэтажном здании в центре Москвы увеличилась в четыре раза и достигла 200 квадратных метров, пожару присвоен... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T16:33
пожар на тверской улице в москве
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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РИА Новости
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РИА Новости
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пожар на тверской улице в москве, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия

Пожар на Тверской улице в Москве распространился на 200 "квадратов"

15:04 02.07.2020 (обновлено: 16:33 02.07.2020)
11088
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПожар в здании на Тверской улице в Москве
Пожар в здании на Тверской улице в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Пожар в здании на Тверской улице в Москве
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Площадь пожара в находящемся на реконструкции шестиэтажном здании в центре Москвы увеличилась в четыре раза и достигла 200 квадратных метров, пожару присвоен четвертый номер сложности, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось о возгорании в квартире на втором этаже дома №24 на улице Тверская на площади 50 квадратных метров. По данным МЧС, здание находится на реконструкции. Предварительно, пострадавших нет.
Пожар на тверской улице в Москве
Вчера, 14:57
В Сети появились кадры с места крупного пожара в центре Москвы
"Пожар увеличился до 200 квадратных метров", - сказал собеседник агентства, добавив, что пожару присвоен четвертый номер сложности из пяти.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, пожарные работают с соблюдением техники безопасности и стараются не допустить распространения огня на соседние здания.
Борьбу с огнем в настоящее время ведут 65 человек и 18 единиц техники.
Крупный пожар в центре Москвы
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Пожар начался днем в квартире на втором этаже дома № 24 по Тверской улице.

Пожар в здании на Тверской улице в Москве
1 из 11

Пожар начался днем в квартире на втором этаже дома № 24 по Тверской улице.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

К моменту прибытия пожарных площадь возгорания составляла 50 квадратных метров, но позже увеличилась до 800 "квадратов".

Пожар в центре Москвы
2 из 11

К моменту прибытия пожарных площадь возгорания составляла 50 квадратных метров, но позже увеличилась до 800 "квадратов".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Пожару присвоили четвертый номер сложности из пяти.

Пожарные недалеко от здания на Тверской улице в Москве, где произошел пожар
3 из 11

Пожару присвоили четвертый номер сложности из пяти.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Из-за пожара в центре города образовались заторы: Тверскую перекрыли в обе стороны от Триумфальной площади до Бульварного кольца.

Сотрудник ДПС регулирует движение на Тверской улице в Москве в районе горящего здания
4 из 11

Из-за пожара в центре города образовались заторы: Тверскую перекрыли в обе стороны от Триумфальной площади до Бульварного кольца.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Движение на прилегающих улицах было сильно осложнено.

Пожар в здании на Тверской улице в Москве
5 из 11

Движение на прилегающих улицах было сильно осложнено.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Борьбу с возгоранием вели 188 человек и более 60 единиц техники.

Пожарные тушат пожар в здании на Тверской улице в Москве
6 из 11

Борьбу с возгоранием вели 188 человек и более 60 единиц техники.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

При пожаре никто не пострадал.

Пожарные тушат пожар в здании на Тверской улице в Москве
7 из 11

При пожаре никто не пострадал.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Пожарный недалеко от горящего здания на Тверской улице.

Пожарный недалеко от горящего здания на Тверской улице в Москве
8 из 11

Пожарный недалеко от горящего здания на Тверской улице.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

В 17:14 пожар ликвидировали.

Техника МЧС на месте пожара
9 из 11

В 17:14 пожар ликвидировали.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Загоревшийся дом находился на реставрации.

Пожарные тушат пожар в здании на Тверской улице в Москве
10 из 11

Загоревшийся дом находился на реставрации.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

При работах в здании могли быть нарушены правила пожарной безопасности.

Пожарные тушат в здании на Тверской улице в Москве
11 из 11

При работах в здании могли быть нарушены правила пожарной безопасности.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
1 из 11

Пожар начался днем в квартире на втором этаже дома № 24 по Тверской улице.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
2 из 11

К моменту прибытия пожарных площадь возгорания составляла 50 квадратных метров, но позже увеличилась до 800 "квадратов".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
3 из 11

Пожару присвоили четвертый номер сложности из пяти.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
4 из 11

Из-за пожара в центре города образовались заторы: Тверскую перекрыли в обе стороны от Триумфальной площади до Бульварного кольца.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
5 из 11

Движение на прилегающих улицах было сильно осложнено.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
6 из 11

Борьбу с возгоранием вели 188 человек и более 60 единиц техники.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
7 из 11

При пожаре никто не пострадал.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
8 из 11

Пожарный недалеко от горящего здания на Тверской улице.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
9 из 11

В 17:14 пожар ликвидировали.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
10 из 11

Загоревшийся дом находился на реставрации.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
11 из 11

При работах в здании могли быть нарушены правила пожарной безопасности.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
56303203
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Пожар на Тверской улице в МосквеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПроисшествия
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