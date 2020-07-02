Пожар на Тверской улице в Москве распространился на 200 "квадратов"

Пожар начался днем в квартире на втором этаже дома № 24 по Тверской улице.
Пожар начался днем в квартире на втором этаже дома № 24 по Тверской улице.
К моменту прибытия пожарных площадь возгорания составляла 50 квадратных метров, но позже увеличилась до 800 "квадратов".
К моменту прибытия пожарных площадь возгорания составляла 50 квадратных метров, но позже увеличилась до 800 "квадратов".
Пожару присвоили четвертый номер сложности из пяти.
Пожару присвоили четвертый номер сложности из пяти.
Из-за пожара в центре города образовались заторы: Тверскую перекрыли в обе стороны от Триумфальной площади до Бульварного кольца.
Из-за пожара в центре города образовались заторы: Тверскую перекрыли в обе стороны от Триумфальной площади до Бульварного кольца.
Движение на прилегающих улицах было сильно осложнено.
Движение на прилегающих улицах было сильно осложнено.
Борьбу с возгоранием вели 188 человек и более 60 единиц техники.
Борьбу с возгоранием вели 188 человек и более 60 единиц техники.
Пожарный недалеко от горящего здания на Тверской улице.
Пожарный недалеко от горящего здания на Тверской улице.
При работах в здании могли быть нарушены правила пожарной безопасности.
При работах в здании могли быть нарушены правила пожарной безопасности.
Пожар начался днем в квартире на втором этаже дома № 24 по Тверской улице.
К моменту прибытия пожарных площадь возгорания составляла 50 квадратных метров, но позже увеличилась до 800 "квадратов".
Пожару присвоили четвертый номер сложности из пяти.
Из-за пожара в центре города образовались заторы: Тверскую перекрыли в обе стороны от Триумфальной площади до Бульварного кольца.
Движение на прилегающих улицах было сильно осложнено.
Борьбу с возгоранием вели 188 человек и более 60 единиц техники.
Пожарный недалеко от горящего здания на Тверской улице.
При работах в здании могли быть нарушены правила пожарной безопасности.