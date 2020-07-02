Удовлетворенность работой Зеленского снизилась до 36%, показал опрос

В декабре 2019 года "Рейтинг" проводил похожий опрос, тогда работой Зеленского были удовлетворены 62% жителей Украины и только 25% были недовольны.

"Деятельностью президента Зеленского довольны 36%, недовольны - 52%", - говорится в результатах опроса, опубликованных на сайте "Рейтинга" в четверг. Остальные респонденты либо отказались отвечать, либо не определились с выбором.

"Работой парламента и правительства довольны значительно меньше. Лишь 9% положительно оценили деятельность Верховной рады, 76% - отрицательно. Девять процентов выразили удовлетворенность деятельностью главы правительства (Дениса) Шмыгаля (56% недовольны, 36% затруднились оценить). Лишь 8% довольны работой кабмина, 71% не удовлетворен, каждый пятый не ответил на этот вопрос", - добавили в сообщении.