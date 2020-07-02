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Удовлетворенность работой Зеленского снизилась до 36%, показал опрос
Деятельностью Владимира Зеленского на посту президента Украины довольны только 36%, хотя полгода назад позитивно оценивали его работу 62% граждан страны,... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T14:57
ситуация на украине
донбасс
верховная рада украины
владимир зеленский
киев
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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353
60
ситуация на украине, донбасс, верховная рада украины, владимир зеленский, киев, украина, в мире

Удовлетворенность работой Зеленского снизилась до 36%, показал опрос

14:57 02.07.2020
264
© REUTERS / HandoutПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© REUTERS / Handout
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Деятельностью Владимира Зеленского на посту президента Украины довольны только 36%, хотя полгода назад позитивно оценивали его работу 62% граждан страны, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
В декабре 2019 года "Рейтинг" проводил похожий опрос, тогда работой Зеленского были удовлетворены 62% жителей Украины и только 25% были недовольны.
"Деятельностью президента Зеленского довольны 36%, недовольны - 52%", - говорится в результатах опроса, опубликованных на сайте "Рейтинга" в четверг. Остальные респонденты либо отказались отвечать, либо не определились с выбором.
Кроме того, работой спикера Верховной рады Украины Дмитрия Разумкова доволен 21% опрошенных, недоволен - 51%, затруднились оценить ее 28%.
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"Работой парламента и правительства довольны значительно меньше. Лишь 9% положительно оценили деятельность Верховной рады, 76% - отрицательно. Девять процентов выразили удовлетворенность деятельностью главы правительства (Дениса) Шмыгаля (56% недовольны, 36% затруднились оценить). Лишь 8% довольны работой кабмина, 71% не удовлетворен, каждый пятый не ответил на этот вопрос", - добавили в сообщении.
Опрос проводился с 24 по 28 июня в форме личного интервью. Были опрошены 2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.
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Ситуация на УкраинеДонбассВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
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