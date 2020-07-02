https://ria.ru/20200702/1573795644.html
Удовлетворенность работой Зеленского снизилась до 36%, показал опрос
Деятельностью Владимира Зеленского на посту президента Украины довольны только 36%, хотя полгода назад позитивно оценивали его работу 62% граждан страны,... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T14:57
2020-07-02T14:57
ситуация на украине
донбасс
верховная рада украины
владимир зеленский
киев
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573704747_855:121:2825:1229_1400x0_80_0_0_e006e24084b768b7234343efdee6cdd9.jpg
https://ria.ru/20200702/1573793492.html
https://ria.ru/20200702/1573776649.html
1
донбасс
киев
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573704747_855:121:2825:1229_1400x0_80_0_0_e006e24084b768b7234343efdee6cdd9.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573704747_1033:0:2777:1308_1400x0_80_0_0_181ab6f84a9a43419c0619c0fd7cab08.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573704747_1749:507:2448:1206_1400x0_80_0_0_e7f93e85f451aca051d0885dd5e7acb1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация на украине, донбасс, верховная рада украины, владимир зеленский, киев, украина, в мире
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости.
Деятельностью Владимира Зеленского
на посту президента Украины
довольны только 36%, хотя полгода назад позитивно оценивали его работу 62% граждан страны, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
В декабре 2019 года "Рейтинг" проводил похожий опрос, тогда работой Зеленского были удовлетворены 62% жителей Украины и только 25% были недовольны.
"Деятельностью президента Зеленского довольны 36%, недовольны - 52%", - говорится в результатах опроса, опубликованных на сайте "Рейтинга" в четверг. Остальные респонденты либо отказались отвечать, либо не определились с выбором.
Кроме того, работой спикера Верховной рады
Украины Дмитрия Разумкова доволен 21% опрошенных, недоволен - 51%, затруднились оценить ее 28%.
"Работой парламента и правительства довольны значительно меньше. Лишь 9% положительно оценили деятельность Верховной рады, 76% - отрицательно. Девять процентов выразили удовлетворенность деятельностью главы правительства (Дениса) Шмыгаля (56% недовольны, 36% затруднились оценить). Лишь 8% довольны работой кабмина, 71% не удовлетворен, каждый пятый не ответил на этот вопрос", - добавили в сообщении.
Опрос проводился с 24 по 28 июня в форме личного интервью. Были опрошены 2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением неподконтрольных Киеву
территорий Донбасса
. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.