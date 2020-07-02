Матвиенко предложила развивать практику многодневного голосования

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Голосование в течение недели по поправкам в Конституцию обеспечило высокую явку и оказалось очень удобно для граждан, формат двух-трехдневного голосования можно распространить и на другие выборы, считает спикер Валентина Матвиенко. Голосование в течение недели по поправкам в Конституцию обеспечило высокую явку и оказалось очень удобно для граждан, формат двух-трехдневного голосования можно распространить и на другие выборы, считает спикер Совета Федерации

"Мне кажется, двух-трехдневное голосование на других выборах было бы хорошим форматом. Тем более, что такой опыт есть у многих государств", - заявила Матвиенко в эфире "России 24".

Спикер отметила, что продолжительное по времени голосование оказалось очень удобным для граждан.

"Замечаний по этому голосованию нет, для граждан было очень удобно прийти в то время, которое им больше всего подходит, и люди высказывались положительно", - сказала она.

Матвиенко призвала проанализировать возможность распространения этого формата на других выборах.

"Главное, чтобы легитимность такого голосования, доверие граждан к нему было безусловным", - убеждена она.

Продолжительное время голосования помогло и обеспечить высокую явку на голосовании по поправкам, отметила спикер. "Обеспечению высокой явки способствовала, конечно же, очень четкая организация процедуры голосования. Были созданы условия, чтобы гражданам было удобно голосовать и чтобы это голосование было абсолютно безопасным, предложены разные форматы, в том числе, растянутое во времени голосование. Безусловно, это сыграло свою положительную роль", - сказала спикер.