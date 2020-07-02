Опубликовано видео пожара в старинном доме в центре Москвы

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Очевидцы пожара в старинном доме на Тверской улице в центре Москвы сняли видео с места происшествия.

Движение по Тверской улице полностью перекрыто от Триумфальной площади до Садового кольца. Также остановлено движение по Старопименовскому переулку от Воротниковского переулка до Тверской.