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Опубликовано видео пожара в старинном доме в центре Москвы
Очевидцы пожара в старинном доме на Тверской улице в центре Москвы сняли видео с места происшествия. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T15:37
пожар на тверской улице в москве
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Видео с места пожара в историческом центре Москвы
Горит историческое здание в центре Москвы на Тверской
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
пожар на тверской улице в москве, видео, москва, происшествия
Опубликовано видео пожара в старинном доме в центре Москвы
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Очевидцы пожара в старинном доме на Тверской улице в центре Москвы сняли видео с места происшествия.
2020-07-02T14:38
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Опубликовано видео пожара в старинном доме в центре Москвы

14:38 02.07.2020 (обновлено: 15:37 02.07.2020)
3191
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Очевидцы пожара в старинном доме на Тверской улице в центре Москвы сняли видео с места происшествия.
На кадрах видны подъезжающие к дому пожарные расчеты.
Огонь начался на втором этаже шестиэтажного дома, который находится на реконструкции. Пожар, начавшийся на 50 "квадратах", распространился на 300 квадратных метров.
Подробности происшествия выясняются. Предварительно, пострадавших нет.
Движение по Тверской улице полностью перекрыто от Триумфальной площади до Садового кольца. Также остановлено движение по Старопименовскому переулку от Воротниковского переулка до Тверской.
21412204
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Пожар на Тверской улице в МосквеМоскваПроисшествия
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