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В Москве на Тверской улице загорелось здание
В доме на Тверской улице в Москве вспыхнул пожар, это привело к заторам на дороге, сообщили в центре организации дорожного движения (ЦОДД) столицы. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T16:33
пожар на тверской улице в москве
центр организации дорожного движения (цодд)
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573795504_0:137:3072:1865_1400x0_80_0_0_0df4834eb952790128d2657e2f3ff771.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
пожар на тверской улице в москве, центр организации дорожного движения (цодд), москва, происшествия

В Москве на Тверской улице загорелось здание

14:24 02.07.2020 (обновлено: 16:33 02.07.2020)
1656
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПожарные тушат пожар в здании на Тверской улице в Москве
Пожарные тушат пожар в здании на Тверской улице в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Пожарные тушат пожар в здании на Тверской улице в Москве
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. В доме на Тверской улице в Москве вспыхнул пожар, это привело к заторам на дороге, сообщили в центре организации дорожного движения (ЦОДД) столицы.

"Движение в сторону области ограничено до одной полосы", - пишет ЦОДД в Twitter.

Возгорание произошло в доме 24 на Тверской улице. На месте работают оперативные службы.
Крупный пожар в центре Москвы
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Пожар начался днем в квартире на втором этаже дома № 24 по Тверской улице.

Пожар в здании на Тверской улице в Москве
1 из 11

Пожар начался днем в квартире на втором этаже дома № 24 по Тверской улице.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

К моменту прибытия пожарных площадь возгорания составляла 50 квадратных метров, но позже увеличилась до 800 "квадратов".

Пожар в центре Москвы
2 из 11

К моменту прибытия пожарных площадь возгорания составляла 50 квадратных метров, но позже увеличилась до 800 "квадратов".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Пожару присвоили четвертый номер сложности из пяти.

Пожарные недалеко от здания на Тверской улице в Москве, где произошел пожар
3 из 11

Пожару присвоили четвертый номер сложности из пяти.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Из-за пожара в центре города образовались заторы: Тверскую перекрыли в обе стороны от Триумфальной площади до Бульварного кольца.

Сотрудник ДПС регулирует движение на Тверской улице в Москве в районе горящего здания
4 из 11

Из-за пожара в центре города образовались заторы: Тверскую перекрыли в обе стороны от Триумфальной площади до Бульварного кольца.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Движение на прилегающих улицах было сильно осложнено.

Пожар в здании на Тверской улице в Москве
5 из 11

Движение на прилегающих улицах было сильно осложнено.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Борьбу с возгоранием вели 188 человек и более 60 единиц техники.

Пожарные тушат пожар в здании на Тверской улице в Москве
6 из 11

Борьбу с возгоранием вели 188 человек и более 60 единиц техники.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

При пожаре никто не пострадал.

Пожарные тушат пожар в здании на Тверской улице в Москве
7 из 11

При пожаре никто не пострадал.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Пожарный недалеко от горящего здания на Тверской улице.

Пожарный недалеко от горящего здания на Тверской улице в Москве
8 из 11

Пожарный недалеко от горящего здания на Тверской улице.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

В 17:14 пожар ликвидировали.

Техника МЧС на месте пожара
9 из 11

В 17:14 пожар ликвидировали.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Загоревшийся дом находился на реставрации.

Пожарные тушат пожар в здании на Тверской улице в Москве
10 из 11

Загоревшийся дом находился на реставрации.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

При работах в здании могли быть нарушены правила пожарной безопасности.

Пожарные тушат в здании на Тверской улице в Москве
11 из 11

При работах в здании могли быть нарушены правила пожарной безопасности.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
1 из 11

Пожар начался днем в квартире на втором этаже дома № 24 по Тверской улице.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
2 из 11

К моменту прибытия пожарных площадь возгорания составляла 50 квадратных метров, но позже увеличилась до 800 "квадратов".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
3 из 11

Пожару присвоили четвертый номер сложности из пяти.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
4 из 11

Из-за пожара в центре города образовались заторы: Тверскую перекрыли в обе стороны от Триумфальной площади до Бульварного кольца.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
5 из 11

Движение на прилегающих улицах было сильно осложнено.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
6 из 11

Борьбу с возгоранием вели 188 человек и более 60 единиц техники.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
7 из 11

При пожаре никто не пострадал.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
8 из 11

Пожарный недалеко от горящего здания на Тверской улице.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
9 из 11

В 17:14 пожар ликвидировали.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
10 из 11

Загоревшийся дом находился на реставрации.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
11 из 11

При работах в здании могли быть нарушены правила пожарной безопасности.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
100401
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Пожар на Тверской улице в МосквеЦентр организации дорожного движения (ЦОДД)МоскваПроисшествия
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