Минобрнауки не рассматривает удаленку как отдельный вид образования

"Закон не предполагает, и никаких вариантов даже изменений не рассматривается, чтобы сделать дистанционное образование формой получения высшего образования. У нас есть очная, заочная и очно-заочная форма, четвертой в виде дистанционного образования не предлагается", - заявил он в ходе круглого стола, посвященного приемной кампании 2020 года.