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Минобрнауки не рассматривает удаленку как отдельный вид образования
Минобрнауки РФ не рассматривает дистанционное обучение как отдельный вид получения образования, изменения не рассматриваются, заявил замглавы ведомства Дмитрий... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T14:37
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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навигатор абитуриента, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), образование - общество, общество

Минобрнауки не рассматривает удаленку как отдельный вид образования

14:35 02.07.2020 (обновлено: 14:37 02.07.2020)
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© Depositphotos / kastoДевушка за компьютером
Девушка за компьютером
© Depositphotos / kasto
Девушка за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Минобрнауки РФ не рассматривает дистанционное обучение как отдельный вид получения образования, изменения не рассматриваются, заявил замглавы ведомства Дмитрий Афанасьев.
"Закон не предполагает, и никаких вариантов даже изменений не рассматривается, чтобы сделать дистанционное образование формой получения высшего образования. У нас есть очная, заочная и очно-заочная форма, четвертой в виде дистанционного образования не предлагается", - заявил он в ходе круглого стола, посвященного приемной кампании 2020 года.
Он отметил, что использование элементов дистанционного обучения должно быть прописано в программе, а принудительный перевод в такой формат невозможен.
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