https://ria.ru/20200702/1573794189.html
Минобрнауки не рассматривает удаленку как отдельный вид образования
Минобрнауки РФ не рассматривает дистанционное обучение как отдельный вид получения образования, изменения не рассматриваются, заявил замглавы ведомства Дмитрий... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T14:35
2020-07-02T14:37
навигатор абитуриента
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
образование - общество
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
навигатор абитуриента, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), образование - общество, общество