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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573794088.html
Володин надеется на улучшение качества управления после принятия поправок
С принятием поправок в Конституцию РФ, в том числе о расширении полномочий Госдумы, граждане страны смогут через своих избранников-депутатов участвовать в... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T14:38
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
совет федерации рф
госдума рф
вячеслав володин
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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конституция рф, совет федерации рф, госдума рф, вячеслав володин, политика

Володин надеется на улучшение качества управления после принятия поправок

14:34 02.07.2020 (обновлено: 14:38 02.07.2020)
61
© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время совещания в режиме видеоконференции с председателем ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время совещания в режиме видеоконференции с председателем ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной
© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. С принятием поправок в Конституцию РФ, в том числе о расширении полномочий Госдумы, граждане страны смогут через своих избранников-депутатов участвовать в формировании правительства и повлиять на качество управления страной, заявил председатель ГД Вячеслав Володин.
"Мы надеемся, что с принятием поправок по наполнению новым содержанием, в том числе Государственной думы, Совета Федерации, правительства у нас больше будет ответственности, потому что те полномочия, которые президент передал именно нашим гражданам, предполагают, что граждане через своих депутатов будут влиять на формирование правительства, а также смогут спрашивать с правительства, с исполнительных органов, с прокуратуры, судебной системы, и это очень важно, потому что качество власти требует улучшения. Об этом президент говорил и инициировал ряд серьезных решений, которые сейчас после подписания поправок вступят в жизнь. Надеюсь, что мы с вами сможем улучшить качество управления", - сказал Володин журналистам.
Голосование по поправкам в конституцию прошло в России с 25 по 1 июля, по результатам обработки 100% протоколов за принятие поправок проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%. Явка, по данным главы ЦИК, составила порядка 65%.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ
Вчера, 13:20Голосование по поправкам в Конституцию
Голосование по Конституции: подведение итогов
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФСовет Федерации РФГосдума РФВячеслав ВолодинПолитика
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