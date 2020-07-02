Володин надеется на улучшение качества управления после принятия поправок

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. С принятием поправок в Конституцию РФ, в том числе о расширении полномочий Госдумы, граждане страны смогут через своих избранников-депутатов участвовать в формировании правительства и повлиять на качество управления страной, заявил председатель ГД Вячеслав Володин.
"Мы надеемся, что с принятием поправок по наполнению новым содержанием, в том числе Государственной думы, Совета Федерации, правительства у нас больше будет ответственности, потому что те полномочия, которые президент передал именно нашим гражданам, предполагают, что граждане через своих депутатов будут влиять на формирование правительства, а также смогут спрашивать с правительства, с исполнительных органов, с прокуратуры, судебной системы, и это очень важно, потому что качество власти требует улучшения. Об этом президент говорил и инициировал ряд серьезных решений, которые сейчас после подписания поправок вступят в жизнь. Надеюсь, что мы с вами сможем улучшить качество управления", - сказал Володин журналистам.
Голосование по поправкам в конституцию прошло в России с 25 по 1 июля, по результатам обработки 100% протоколов за принятие поправок проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%. Явка, по данным главы ЦИК, составила порядка 65%.