Рейтинг партии "Слуга народа" на Украине упал ниже 30%, показал опрос

МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Пропрезидентская партия "Слуга народа" удерживает лидерство среди остальных политических сил на Украине, однако ее поддержка среди граждан составляет менее 30%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
Ранее социологическая служба центра Разумкова публиковала результаты похожего опроса, согласно которым поддержка партии "Слуга народа" на Украине составила 30%.
"Парламентский рейтинг возглавляет партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 29,3% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. За партию (Юрия Бойко) "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 15,3%, (партию экс-президента страны Петра Порошенко) "Европейская солидарность" - 13,6%, (партию Юлии Тимошенко) "Батькивщина" - 10,7%", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Рейтинга" в четверг.
Рейтинг остальных партий составил менее 5%. Кроме того, около 20% респондентов не определились с партийными предпочтениями.
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Став президентом Украины в мае 2019 года, Владимир Зеленский первым делом распустил Верховную раду. Двумя месяцами позже в стране прошли внеочередные парламентские выборы, на которых также с рекордным результатом победила партия "Слуга народа". Зеленский получил карт-бланш в виде монобольшинства в парламенте. Уже в феврале этого года социологическая служба центра Разумкова публиковала результаты опросов, согласно которым почти 50% жителей Украины негативно оценили деятельность фракции "Слуга народа" и только 34% отнеслись положительно.