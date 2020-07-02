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Рейтинг партии "Слуга народа" на Украине упал ниже 30%, показал опрос
Пропрезидентская партия "Слуга народа" удерживает лидерство среди остальных политических сил на Украине, однако ее поддержка среди граждан составляет менее 30%, РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T14:25
оппозиционная платформа - за жизнь
партия "слуга народа"
ситуация на украине
европейская солидарность
донбасс
петр порошенко
юрий бойко
верховная рада украины
владимир зеленский
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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оппозиционная платформа - за жизнь, партия "слуга народа", ситуация на украине, европейская солидарность, донбасс, петр порошенко, юрий бойко, верховная рада украины, владимир зеленский, киев, украина, в мире

Рейтинг партии "Слуга народа" на Украине упал ниже 30%, показал опрос

14:25 02.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины в Киеве
Заседание Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Пропрезидентская партия "Слуга народа" удерживает лидерство среди остальных политических сил на Украине, однако ее поддержка среди граждан составляет менее 30%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
Ранее социологическая служба центра Разумкова публиковала результаты похожего опроса, согласно которым поддержка партии "Слуга народа" на Украине составила 30%.
"Парламентский рейтинг возглавляет партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 29,3% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. За партию (Юрия Бойко) "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 15,3%, (партию экс-президента страны Петра Порошенко) "Европейская солидарность" - 13,6%, (партию Юлии Тимошенко) "Батькивщина" - 10,7%", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Рейтинга" в четверг.
Рейтинг остальных партий составил менее 5%. Кроме того, около 20% респондентов не определились с партийными предпочтениями.
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Опрос проводился с 24 по 28 июня в форме личного интервью. Были опрошены 2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.
Став президентом Украины в мае 2019 года, Владимир Зеленский первым делом распустил Верховную раду. Двумя месяцами позже в стране прошли внеочередные парламентские выборы, на которых также с рекордным результатом победила партия "Слуга народа". Зеленский получил карт-бланш в виде монобольшинства в парламенте. Уже в феврале этого года социологическая служба центра Разумкова публиковала результаты опросов, согласно которым почти 50% жителей Украины негативно оценили деятельность фракции "Слуга народа" и только 34% отнеслись положительно.
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Оппозиционная платформа - За жизньПартия "Слуга народа"Ситуация на УкраинеЕвропейская солидарностьДонбассПетр ПорошенкоЮрий БойкоВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
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