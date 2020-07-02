Счетная палата проверит расходы на навигационную систему ГЛОНАСС

"По последнему направлению - ГЛОНАСС и спутниковые навигационные системы - Счетная палата запланировала мероприятия. Мы начнем их в конце этого года. Мы перенесли их старт в связи с понятными событиями. В 2021 году мы их завершим и представим результаты, в том числе уважаемым сенаторам", - сказал Перчян.