Счетная палата проверит расходы на навигационную систему ГЛОНАСС

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Счетная палата РФ в 2020 году начнет проверки расходов на спутниковую навигационную систему ГЛОНАСС, сообщил аудитор Счетной палаты Андрей Перчян в ходе совещания в Совете Федерации по коммерциализации космической деятельности.
"По последнему направлению - ГЛОНАСС и спутниковые навигационные системы - Счетная палата запланировала мероприятия. Мы начнем их в конце этого года. Мы перенесли их старт в связи с понятными событиями. В 2021 году мы их завершим и представим результаты, в том числе уважаемым сенаторам", - сказал Перчян.
В ходе выступления аудитор сообщил, что более чем на три года задерживается утверждение программы инновационного развития корпорации, запланированные объемы привлечения внебюджетных средств на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы не выполняются, например, по тематике ГЛОНАСС такие показатели в разные годы варьируются от 10 до 45%.