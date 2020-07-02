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Счетная палата проверит расходы на навигационную систему ГЛОНАСС
Счетная палата РФ в 2020 году начнет проверки расходов на спутниковую навигационную систему ГЛОНАСС, сообщил аудитор Счетной палаты Андрей Перчян в ходе... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T14:22
андрей перчян
gps
глонасс (система навигации)
совет федерации рф
китай
европа
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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андрей перчян, gps, глонасс (система навигации), совет федерации рф, китай, европа, общество

Счетная палата проверит расходы на навигационную систему ГЛОНАСС

14:22 02.07.2020
91
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗдание Счетной Палаты РФ
Здание Счетной Палаты РФ
© РИА Новости / Владимир Песня
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Здание Счетной Палаты РФ. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Счетная палата РФ в 2020 году начнет проверки расходов на спутниковую навигационную систему ГЛОНАСС, сообщил аудитор Счетной палаты Андрей Перчян в ходе совещания в Совете Федерации по коммерциализации космической деятельности.
"По последнему направлению - ГЛОНАСС и спутниковые навигационные системы - Счетная палата запланировала мероприятия. Мы начнем их в конце этого года. Мы перенесли их старт в связи с понятными событиями. В 2021 году мы их завершим и представим результаты, в том числе уважаемым сенаторам", - сказал Перчян.
В ходе выступления аудитор сообщил, что более чем на три года задерживается утверждение программы инновационного развития корпорации, запланированные объемы привлечения внебюджетных средств на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы не выполняются, например, по тематике ГЛОНАСС такие показатели в разные годы варьируются от 10 до 45%.
Глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС) – одна из двух (наравне с GPS) полностью сформированных систем в мире. Свои системы - BeiDou и Galileo - сейчас развертывают Китай и Европа.
Здание Счетной палаты РФ
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Андрей ПерчянGPSГЛОНАСС (система навигации)Совет Федерации РФКитайЕвропаОбщество
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