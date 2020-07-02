Житель Ленинградской области пытался поджечь избирательный участок

"Всеволожский городской суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий по 28 августа 2020 года включительно в отношении жителя деревни Капитолово", - сообщили в пресс-службе судов Ленобласти.

По версии следствия, вечером 28 июня нетрезвый молодой человек с целью воспрепятствования голосованию по поправкам в конституцию попытался поджечь помещение участковой избирательной комиссии № 139 в деревне Энколово, используя бутылку с зажигательной смесью.