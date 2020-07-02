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Житель Ленинградской области пытался поджечь избирательный участок
Суд назначил запрет определенных действий жителю деревни в Ленинградской области за попытку поджечь избирательный участок, сообщили в пресс-службе судов... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T14:20
ленинградская область
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
ленинградская область, происшествия

Житель Ленинградской области пытался поджечь избирательный участок

14:20 02.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Суд назначил запрет определенных действий жителю деревни в Ленинградской области за попытку поджечь избирательный участок, сообщили в пресс-службе судов региона.
"Всеволожский городской суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий по 28 августа 2020 года включительно в отношении жителя деревни Капитолово", - сообщили в пресс-службе судов Ленобласти.
По версии следствия, вечером 28 июня нетрезвый молодой человек с целью воспрепятствования голосованию по поправкам в конституцию попытался поджечь помещение участковой избирательной комиссии № 139 в деревне Энколово, используя бутылку с зажигательной смесью.
Сейчас 20-летний юноша обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 141 (попытка воспрепятствованию работы избиркома) и ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 167 (попытка уничтожения или повреждения имущества) УК РФ.
Сотрудник полиции
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