Житель Ленинградской области пытался поджечь избирательный участок

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Суд назначил запрет определенных действий жителю деревни в Ленинградской области за попытку поджечь избирательный участок, сообщили в пресс-службе судов региона.
"Всеволожский городской суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий по 28 августа 2020 года включительно в отношении жителя деревни Капитолово", - сообщили в пресс-службе судов Ленобласти.
По версии следствия, вечером 28 июня нетрезвый молодой человек с целью воспрепятствования голосованию по поправкам в конституцию попытался поджечь помещение участковой избирательной комиссии № 139 в деревне Энколово, используя бутылку с зажигательной смесью.
Сейчас 20-летний юноша обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 141 (попытка воспрепятствованию работы избиркома) и ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 167 (попытка уничтожения или повреждения имущества) УК РФ.