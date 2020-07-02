https://ria.ru/20200702/1573792998.html
Генерал ФСБ прокомментировал приговор Владимиру Неелову за госизмену
Любые подробности о деятельности российских спецслужб не могут обсуждаться с представителями других стран, такое общение должно расцениваться как госизмена,... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T14:18
2020-07-02T23:42
санкт-петербургский городской суд
санкт-петербург
фсб
происшествия
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https://ria.ru/20200622/1573331499.html
Василий Кнутт
"Все, что имеет отношение к специальным службам, с противником обсуждаться не должно ни в каких формах, тем более за деньги", - сказал Михайлов. - Бред. Все. что составляет гос тайну или секреты должны храниться особым образом. Если это было в открытом доступе никакой тайной она не может считаться. Так можно посадить любого человека, у которого не было никакого умысла "помогать врагам".
46
Alexandr Toropov
Ну да "глупенький" военный(уже то, что он спец по военным делам делает его отмазку вообще тупой) эксперт не знал что данные секретные...ну да эти "не секретные" и никому не нужные данные глупые немцы почему -то купили (и его это никак не озаботило ...ведь немцы же на каждом углу скупают всякие ненужные данные..то ж дело то обычное ,не так ли??? Он реально за баранов всех считает!?
46
16
санкт-петербург
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/149157/87/1491578717_0:173:2854:1778_1400x0_80_0_0_850cc9b8517ad4edb8c454c0f6a0411c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербургский городской суд, санкт-петербург, фсб, происшествия