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Генерал ФСБ прокомментировал приговор Владимиру Неелову за госизмену
Любые подробности о деятельности российских спецслужб не могут обсуждаться с представителями других стран, такое общение должно расцениваться как госизмена,... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T23:42
санкт-петербургский городской суд
санкт-петербург
фсб
происшествия
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"Все, что имеет отношение к специальным службам, с противником обсуждаться не должно ни в каких формах, тем более за деньги", - сказал Михайлов. - Бред. Все. что составляет гос тайну или секреты должны храниться особым образом. Если это было в открытом доступе никакой тайной она не может считаться. Так можно посадить любого человека, у которого не было никакого умысла "помогать врагам".
46
Ну да "глупенький" военный(уже то, что он спец по военным делам делает его отмазку вообще тупой) эксперт не знал что данные секретные...ну да эти "не секретные" и никому не нужные данные глупые немцы почему -то купили (и его это никак не озаботило ...ведь немцы же на каждом углу скупают всякие ненужные данные..то ж дело то обычное ,не так ли??? Он реально за баранов всех считает!?
46
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санкт-петербург
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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санкт-петербургский городской суд, санкт-петербург, фсб, происшествия

Генерал ФСБ прокомментировал приговор Владимиру Неелову за госизмену

14:18 02.07.2020 (обновлено: 23:42 02.07.2020)
28930
© РИА Новости / Борис Приходько / Перейти в фотобанкГенерал ФСБ России Александр Михайлов
Генерал ФСБ России Александр Михайлов
© РИА Новости / Борис Приходько
Перейти в фотобанк
Генерал ФСБ России Александр Михайлов. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Любые подробности о деятельности российских спецслужб не могут обсуждаться с представителями других стран, такое общение должно расцениваться как госизмена, заявил РИА Новости генерал ФСБ, член высшего совета общероссийского движения "Сильная Россия" Александр Михайлов, комментируя приговор военному эксперту Владимиру Неелову.
В четверг Санкт-Петербургский городской суд приговорил Неелова к семи годам колонии строгого режима за госизмену. Как установил суд, обвиняемый за деньги передал немецкой консалтинговой фирме данные о процессе обучения и переподготовки оперативных сотрудников ФСБ. Неелов вину признал частично, заявив, что не считал эти данные секретными.

"Все, что имеет отношение к специальным службам, с противником обсуждаться не должно ни в каких формах, тем более за деньги", — сказал Михайлов.

Генерал отметил, что на фоне частых приговоров за госизмену, которые выносят российские суды, не стоит говорить о шпиономании. Большинство из подобных дел расследуются долго, подчеркнул Михайлов.
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"Я не вижу здесь особенных проблем, просто в условиях обострения международной обстановки в России ужесточается контрразведывательный режим, а это реакция на угрозы, которые идут извне", — добавил он.

19852273212
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Санкт-Петербургский городской судСанкт-ПетербургФСБПроисшествия
Популярные комментарии
"Все, что имеет отношение к специальным службам, с противником обсуждаться не должно ни в каких формах, тем более за деньги", - сказал Михайлов. - Бред. Все. что составляет гос тайну или секреты должны храниться особым образом. Если это было в открытом доступе никакой тайной она не может считаться. Так можно посадить любого человека, у которого не было никакого умысла "помогать врагам".
2 июля, 16:07
Василий Кнутт
10100035
Ну да "глупенький" военный(уже то, что он спец по военным делам делает его отмазку вообще тупой) эксперт не знал что данные секретные...ну да эти "не секретные" и никому не нужные данные глупые немцы почему -то купили (и его это никак не озаботило ...ведь немцы же на каждом углу скупают всякие ненужные данные..то ж дело то обычное ,не так ли??? Он реально за баранов всех считает!?
2 июля, 16:26
Alexandr Toropov
4110004
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