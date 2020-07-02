В Совфеде рассмотрят случаи вмешательства в голосование по поправкам

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Комиссия Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета на заседании 6 июля рассмотрит факты вмешательства извне в голосование по поправкам в Конституцию РФ, возможны законодательные инициативы, заявил журналистам в четверг глава комиссии Андрей Климов

"Мы не должны закрывать глаза на деяния тех, кто нарушал российский закон. Поэтому комиссия планирует уже 6 июля заслушать отчет мониторинговой группы, дать политическую оценку этим событиям с точки зрения попыток вмешательства извне в суверенный конституционный процесс в РФ, запросить правовую оценку полученных нами данных у правоохранительных органов и внести результаты этой работы в ежегодный доклад комиссии для СФ", - сказал политик.

Климов не исключает, что в результате обсуждения "будут сделаны рекомендации по совершенствованию российского законодательства". По его словам, это необходимо будет сделать с максимальным учетом поддержанных народом конституционных изменений.

Политик отметил, что сенаторская комиссия ранее назвала направления атак извне: это дезинформация российских граждан по линии западных СМИ-иноагентов, массовое распространение фейков в социальных сетях и иными способами, подстрекательство к совершению противоправных деяний в связи с всероссийским голосованием, включая фабрикацию нарушений избирательного законодательства, кибератаки, провокации несанкционированных уличных акций.