Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573792269.html
Врио главы Ненецкого округа прокомментировал итоги голосования
Большинство жителей Ненецкого округа на общероссийском голосовании проголосовали не против поправок в Конституцию, а отреагировали таким образом на тему... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T14:22
объединение архангельской области и нао
юрий бездудный
голосование по поправкам в конституцию
ненецкий автономный округ
конституция рф
архангельская область
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573727571_0:137:3397:2048_1400x0_80_0_0_94eebbba72e71ae9c833a7b41cd6689d.jpg
https://ria.ru/20200702/1573752985.html
Люди проголосовали против, но так то они совсем не против, нет, такого просто не могло быть ! Даже тут не хватает смелости признаться что есть не согласные.
52
"Но их голоса не против поправок" - , да? Галочки "против", но они , нас самом деле, "за"? Погодите... так это ж чиновники. которым из-за объединения грозит увольнение, просто не стали подмахивать угодный Кремлю результат?!
24
27
ненецкий автономный округ
архангельская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573727571_0:137:3397:2048_1400x0_80_0_0_94eebbba72e71ae9c833a7b41cd6689d.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573727571_666:0:3397:2048_1400x0_80_0_0_b4db47b53d20653e2baa4d56b0d7f0a1.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573727571_1112:0:3160:2048_1400x0_80_0_0_47548ff85e40b9eb68aad786450e8ec8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
объединение архангельской области и нао, юрий бездудный, ненецкий автономный округ, конституция рф, архангельская область, политика

Врио главы Ненецкого округа прокомментировал итоги голосования

14:07 02.07.2020 (обновлено: 14:22 02.07.2020)
25223
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкИнформационное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Информационное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Информационное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве. Архивное фото
МУРМАНСК, 2 июл – РИА Новости. Большинство жителей Ненецкого округа на общероссийском голосовании проголосовали не против поправок в Конституцию, а отреагировали таким образом на тему объединения с Архангельской областью, сообщил РИА Новости врио губернатора НАО Юрий Бездудный.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не исключают влияние на итоги голосования по поправкам в НАО темы объединения региона с Архангельской областью.
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
Вчера, 08:00Голосование по поправкам в Конституцию
Чей голос в России имеет значение?
"Да, большинство жителей НАО на общероссийском голосовании высказалось против. Но их голоса не против поправок, а реакция на тему с объединением НАО и Архангельской области. Тем не менее, почти половина жителей округа высказались за поправки. Их мнение тоже нужно уважать. Самое главное, что выборы в НАО прошли честно, прозрачно, без нарушений и с соблюдением всех санитарных норм", - отметил Бездудный.
Голосование по поправкам в Конституцию прошло в России с 25 по 1 июля, по результатам обработки 100% протоколов за принятие поправок проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%. Явка, по данным главы ЦИК, составила порядка 65%. В Ненецком округе 54,57% избирателей не поддержали поправки в Конституцию, 44,42% проголосовали за.
"Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в этой работе: сотрудников комиссий, волонтеров, представителей правоохранительных органов, которые обеспечивали спокойствие и порядок. Голосование прошло, округ продолжает жить, а мы продолжаем работать в обычном режиме", - добавил Бездудный.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
5017244124
Обсудить 27
Голосование по поправкам в КонституциюОбъединение Архангельской области и НАОЮрий БездудныйНенецкий автономный округКонституция РФАрхангельская областьПолитика
Популярные комментарии
Люди проголосовали против, но так то они совсем не против, нет, такого просто не могло быть ! Даже тут не хватает смелости признаться что есть не согласные.
2 июля, 14:30
aalexandr2403
36100015
"Но их голоса не против поправок" - , да? Галочки "против", но они , нас самом деле, "за"? Погодите... так это ж чиновники. которым из-за объединения грозит увольнение, просто не стали подмахивать угодный Кремлю результат?!
2 июля, 14:30
Недиман Непетрович
1900005
Рекомендуем
Евгений Примаков
В ГД внесли проект о досрочном прекращении полномочий Примакова
Генерал ФСБ России Александр Михайлов
Генерал ФСБ прокомментировал приговор Владимиру Неелову за госизмену
Юрий Бездудный
Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил разобраться в ситуации с бизнесменом из "списка Титова"
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В Кремле прокомментировали итоги голосования по Конституции в НАО
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала вышедшую в Малайзии книгу о MH17
Члены избирательной комиссии вынимают бюллетени из урн на избирательном участке №101 во время подсчета голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ в Саяногорске
В Кремле назвали триумфом итоги голосования по Конституции
График сближения самолетов авиакомпаний S7 Airlines и Emirates
В небе над Ростовом-на-Дону предотвратили столкновение самолетов
Солдаты ВСУ на востоке Украины
Бывший депутат Рады заявил о страхе Украины вернуть Донбасс
Отечественный препарат Авифавир для лечения COVID-19
Россия начала экспорт лекарства от коронавируса
Президент России Владимир Путин
Песков ответил на предложение сенатора в США ввести санкции против Путина
Российские летчики готовятся к посадке в истребитель Су-30 перед вылетом с аэродрома Хмеймим в Сирии
"Засветилось на видео": каким оружием в Сирии Россия удивила весь мир
Работа информационного центра ЦИК России
Памфилова оценила голосование против поправок в НАО
Путин поблагодарил россиян за поддержку поправок в Конституцию
Путин выступил после публикации итогов голосования по поправкам
Коронавирус
Загадочные помощники. Что защищает половину населения от коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:23В крупнейшем округе Флориды ввели комендантский час из-за COVID-19
05:18В Омане заявили о "пугающих" темпах распространения коронавируса
05:17На Кубани увеличился поток въезжающих в регион автомобилистов
05:16В Мексике сообщили о более чем 6,7 тысяч новых случаев COVID-19
05:13В Минобороны рассказали о состоянии тестирующих вакцину добровольцев
05:05Адвокат Ефремова заявил, что потерпевший в деле о ДТП "готов к диалогу"
04:46Десятки россиян претендуют на получение паспорта Черногории за инвестиции
04:41Пентагон выразил обеспокоенность учениями КНР в Южно-Китайском море
04:39На Сахалине зарегистрировали два землетрясения
04:37СМИ: Boeing останавливает производство легендарного лайнера Boeing 747
04:36Российские кинотеатры возвращаются к советской традиции
04:26В Колумбии задержали организаторов теракта в школе полиции в 2019 году
04:24На Восточном к 2025 году построят вспомогательную инфраструктуру
04:22"Волна жары" накроет юг Европейской части России, сообщил Вильфанд
04:21Браконьер из КНДР получил 4 года за нападение на приморских пограничников
04:15Эксперт рассказала, как правильно инвестировать в кризис
04:13Исследование: половина российских домохозяйств не покупают мебель
04:09Синоптики спрогнозировали появление "теплового купола" над Арктикой
04:05Скрывавшийся девять лет экс-чиновник продал четыре МиГ-31 по 153 рубля
04:03Издатель рассказала, когда опубликуют обновленную Конституцию
Лента новостейМолния