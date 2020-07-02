Врио главы Ненецкого округа прокомментировал итоги голосования

МУРМАНСК, 2 июл – РИА Новости. Большинство жителей Ненецкого округа на общероссийском голосовании проголосовали не против поправок в Конституцию, а отреагировали таким образом на тему объединения с Архангельской областью, сообщил РИА Новости врио губернатора НАО Юрий Бездудный.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не исключают влияние на итоги голосования по поправкам в НАО темы объединения региона с Архангельской областью.
"Да, большинство жителей НАО на общероссийском голосовании высказалось против. Но их голоса не против поправок, а реакция на тему с объединением НАО и Архангельской области. Тем не менее, почти половина жителей округа высказались за поправки. Их мнение тоже нужно уважать. Самое главное, что выборы в НАО прошли честно, прозрачно, без нарушений и с соблюдением всех санитарных норм", - отметил Бездудный.
Голосование по поправкам в Конституцию прошло в России с 25 по 1 июля, по результатам обработки 100% протоколов за принятие поправок проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%. Явка, по данным главы ЦИК, составила порядка 65%. В Ненецком округе 54,57% избирателей не поддержали поправки в Конституцию, 44,42% проголосовали за.
"Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в этой работе: сотрудников комиссий, волонтеров, представителей правоохранительных органов, которые обеспечивали спокойствие и порядок. Голосование прошло, округ продолжает жить, а мы продолжаем работать в обычном режиме", - добавил Бездудный.