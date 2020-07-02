Матвиенко подчеркнула абсолютную легитимность поправок к Конституции

"Я хочу сегодня поблагодарить всех россиян, кто принял участие в голосовании, за их гражданскую позицию, и тех, кто был за, и тех, кто против. Тех, кто против, надо услышать, надо понять причины и сделать выводы", - убеждена Матвиенко.