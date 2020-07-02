В МВД передали данные о примерно 30 ресурсах, продающих варианты ЕГЭ

Уточняется, что, согласно закону "Об образовании в РФ", содержание контрольно-измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ относится к информации ограниченного доступа, разглашение которой влечет за собой административную ответственность. Вместе с тем проведенный специалистами Рособрнадзора мониторинг интернет-ресурсов показал, что публикуемые и предлагаемые к продаже материалы не имеют отношения к реальным КИМ ЕГЭ. Это либо демоверсии и варианты КИМ, опубликованные Рособрнадзором в открытом доступе, либо произвольно составленные варианты, в том числе с использованием заданий из открытого банка ЕГЭ. Таким образом, их продажа под видом КИМ ЕГЭ основного периода может быть отнесена к мошенническим действиям.