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В МВД передали данные о примерно 30 ресурсах, продающих варианты ЕГЭ
Рособрнадзор заявил, что передал МВД информацию о примерно 30 ресурсах, предлагающих приобрести варианты контрольно-измерительных материалов Единого... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T13:49
социальный навигатор
сн_образование
единый государственный экзамен (егэ)
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
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РИА Новости
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353
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
социальный навигатор, сн_образование, единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество

В МВД передали данные о примерно 30 ресурсах, продающих варианты ЕГЭ

13:35 02.07.2020 (обновлено: 13:49 02.07.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЕдиный государственный экзамен
Единый государственный экзамен
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Единый государственный экзамен. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Рособрнадзор заявил, что передал МВД информацию о примерно 30 ресурсах, предлагающих приобрести варианты контрольно-измерительных материалов Единого госэкзамена, сообщается пресс-служба ведомства.
"Рособрнадзор передал МВД информацию о примерно 30 ресурсах, предлагающих подобные услуги, для принятия соответствующих мер. Мониторинг интернет-ресурсов будет продолжен Рособрнадзором в течение всего периода проведения экзаменов", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что, согласно закону "Об образовании в РФ", содержание контрольно-измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ относится к информации ограниченного доступа, разглашение которой влечет за собой административную ответственность. Вместе с тем проведенный специалистами Рособрнадзора мониторинг интернет-ресурсов показал, что публикуемые и предлагаемые к продаже материалы не имеют отношения к реальным КИМ ЕГЭ. Это либо демоверсии и варианты КИМ, опубликованные Рособрнадзором в открытом доступе, либо произвольно составленные варианты, в том числе с использованием заданий из открытого банка ЕГЭ. Таким образом, их продажа под видом КИМ ЕГЭ основного периода может быть отнесена к мошенническим действиям.
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Социальный навигаторСН_ОбразованиеЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Общество
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