Совфед оценил сроки разработки законов, связанных с поправками

Также, напомнила Матвиенко, поправки предусматривают и расширение полномочий Совфеда, который будет участвовать в консультациях с президентом по утверждению кандидатур на должности глав силовых ведомств.

"Мы уже размышляем над изменением регламента. Главной своё целью мы видим, чтобы эти консультации не были формальными, проходными. Это будет открытая процедура, мы будем приглашать СМИ, это будут рассматривать комитеты, на пленарном заседании", - сообщила спикер.

"Мы уже над этим работаем и рассчитываем, что до конца весенней сессии (заканчивается в июле - ред.) мы их утвердим. Так что Федеральному собранию предстоит большая работа. Будем работать столько, сколько потребуется, чтобы как можно скорее и качественнее принять необходимые законы", - сказала Матвиенко.