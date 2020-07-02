Совфед оценил сроки разработки законов, связанных с поправками

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Работа над законами, необходимыми для реализации поправок в Конституцию РФ, начнётся уже в июле, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"В поправках к Конституции есть нормы прямого действия, которые вступят в силу сразу после подписания президентом указа. Остальные поправки, безусловно, потребуют серьезного пересмотра действующего законодательства, внесения в него изменений. Это очень серьезная, большая работа. Предварительно мы считаем, что будет порядка 90 законов, над которыми будет работать и Государственная дума, и Совет Федерации, не откладывая. Важно, чтобы как можно быстрее все поправки в Конституцию вступили в действие", - заявила Матвиенко в эфире "России 24".
Также, напомнила Матвиенко, поправки предусматривают и расширение полномочий Совфеда, который будет участвовать в консультациях с президентом по утверждению кандидатур на должности глав силовых ведомств.
"Мы уже размышляем над изменением регламента. Главной своё целью мы видим, чтобы эти консультации не были формальными, проходными. Это будет открытая процедура, мы будем приглашать СМИ, это будут рассматривать комитеты, на пленарном заседании", - сообщила спикер.
По ее словам, предстоит внести ещё целый ряд поправок в нормативные документы Совета Федерации.
"Мы уже над этим работаем и рассчитываем, что до конца весенней сессии (заканчивается в июле - ред.) мы их утвердим. Так что Федеральному собранию предстоит большая работа. Будем работать столько, сколько потребуется, чтобы как можно скорее и качественнее принять необходимые законы", - сказала Матвиенко.