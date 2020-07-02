В Петербурге умерли 45 пациентов с COVID-19

"Второго июля в Санкт-Петербурге зарегистрировано 45 случаев смерти от новой коронавирусной инфекции: на основе 40 заключений комиссии по анализу летальных исходов и еще 5 - на основе медицинских свидетельств о смерти. Среди них – 25 мужчин от 42 лет до 91 года, 20 женщин от 22 до 90 лет. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная коронавирусной инфекцией СOVID-19", - говорится в сообщении.