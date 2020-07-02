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В Петербурге умерли 45 пациентов с COVID-19
Еще 45 человек с коронавирусной инфекцией скончались в Санкт-Петербурге, среди умерших 25 мужчин и 20 женщин, сообщает городской комитет по здравоохранению. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T13:14
2020-07-02T13:14
распространение нового коронавируса
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коронавирусы
здоровье - общество
санкт-петербург
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости.
Еще 45 человек с коронавирусной инфекцией
скончались в Санкт-Петербурге
, среди умерших 25 мужчин и 20 женщин, сообщает городской комитет по здравоохранению.
"Второго июля в Санкт-Петербурге зарегистрировано 45 случаев смерти от новой коронавирусной инфекции: на основе 40 заключений комиссии по анализу летальных исходов и еще 5 - на основе медицинских свидетельств о смерти. Среди них – 25 мужчин от 42 лет до 91 года, 20 женщин от 22 до 90 лет. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная коронавирусной инфекцией СOVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что скончавшиеся имели хронические заболевания, осложнившие течение основного заболевания. Среди них – гипертоническая болезнь, кардиосклероз, атеросклероз, ожирение, сахарный диабет, церебро-васкулярная болезнь, хроническая обструктивная болезнь легких, онкологические заболевания.
По данным городского оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге выявили 258 новых случая коронавируса, при этом выздоровели 849 человек. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 24 727 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 19 004 человека. Умерли 1227 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.