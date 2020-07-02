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Путин поручил разобраться в ситуации с бизнесменом из "списка Титова"
Президент России Владимир Путин поручил разобраться в ситуации вокруг ареста экс-главы лизинговой компании "Трансфин-М" Дмитрия Зотова, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T13:13
борис титов
дмитрий песков
владимир путин
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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борис титов, дмитрий песков, владимир путин, происшествия

Путин поручил разобраться в ситуации с бизнесменом из "списка Титова"

13:13 02.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил разобраться в ситуации вокруг ареста экс-главы лизинговой компании "Трансфин-М" Дмитрия Зотова, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Хорошевский суд Москвы 11 июня на месяц арестовал Зотова, задержанного в рамках нескольких уголовных дел, связанных с хищением из компании вагонов на сумму около 3 миллиардов рублей и фальсификацией документов. Журналисты рассказали Пескову, что, по словам бизнес-омбудсмена Бориса Титова, Путин направил генпрокурору письмо с просьбой разобраться в деле.
"Мы традиционно переписку не комментируем, я лишь могу сказать, что, действительно, Титов, как омбудсмен, проводит достаточно большую и последовательную работу, направленную на возвращение в Россию тех лиц, которые были вынуждены уехать и находятся за границей", - ответил Песков.
Он добавил, что "в рамках этой работы Титова были достигнуты договоренности о возвращении Зотова в Россию". "Действительно, он сейчас арестован, и, действительно, есть поручение президента разобраться с этой ситуацией", - заключил Песков.
Совет директоров "Трансфин-М" в ноябре 2018 года принял решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора и председателя правления Зотова.
"Трансфин-М" - одна из ведущих компаний на рынке лизинга РФ. В начале ноября 2019 года НПФ "Благосостояние" продало 100% "Трансфин-М" компании "ТФМ-Гарант", структуре экс-советника главы РЖД Алексея Тайчера, сумма сделки составила 32,6 миллиарда рублей.
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Борис ТитовДмитрий ПесковВладимир ПутинПроисшествия
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