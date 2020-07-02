Путин поручил разобраться в ситуации с бизнесменом из "списка Титова"

"Мы традиционно переписку не комментируем, я лишь могу сказать, что, действительно, Титов, как омбудсмен, проводит достаточно большую и последовательную работу, направленную на возвращение в Россию тех лиц, которые были вынуждены уехать и находятся за границей", - ответил Песков.