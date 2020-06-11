В Москве задержали экс-главу "Трансфин-М" Зотова, сообщил источник

"Зотова задержали в рамках нескольких уголовных дел, связанных с хищением из "Трансфин-М" грузовых вагонов и фальсификацией документов. Незаконная деятельность происходила на протяжении длительного времени, когда собственником "Трансфин-М" являлся пенсионный фонд "Благосостояние". Общая сумма похищенного имущества составляет около 3 миллиардов рублей", - сообщил источник.