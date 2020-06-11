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В Москве задержали экс-главу "Трансфин-М" Зотова, сообщил источник
2020-06-11T14:44
нпф "благосостояние"
трансфин-м
европа
шереметьево (аэропорт)
происшествия
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нпф "благосостояние", трансфин-м, европа, шереметьево (аэропорт), происшествия

В Москве задержали экс-главу "Трансфин-М" Зотова, сообщил источник

14:44 11.06.2020
2567
© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Бывшего гендиректора "Трансфин-М" Дмитрия Зотова задержали в рамках нескольких уголовных дел, связанных с хищением из компании вагонов на сумму около 3 миллиардов рублей и фальсификацией документов, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Зотова задержали в рамках нескольких уголовных дел, связанных с хищением из "Трансфин-М" грузовых вагонов и фальсификацией документов. Незаконная деятельность происходила на протяжении длительного времени, когда собственником "Трансфин-М" являлся пенсионный фонд "Благосостояние". Общая сумма похищенного имущества составляет около 3 миллиардов рублей", - сообщил источник.
По словам собеседника агентства, уголовные дела в отношении Зотова были заведены в августе 2019 года по ч. 4 статьи 159 УК РФ. "Все это время Зотов скрывался от следствия, предположительно, в Европе. Вчера он прилетел частным бортом в "Шереметьево", после чего его задержали в аэропорту и доставили в следственные органы на допрос", - добавил он.
РИА Новости пока не располагает комментарием следствия.
Совет директоров "Трансфин-М" в ноябре 2018 года принял решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора и председателя правления Зотова.
"Трансфин-М" - одна из ведущих компаний на рынке лизинга РФ. В начале ноября 2019 года НПФ "Благосостояние" продало 100% "Трансфин-М" компании "ТФМ-Гарант", структуре экс-советника главы РЖД Алексея Тайчера, сумма сделки составила 32,6 миллиарда рублей.
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НПФ "Благосостояние"ТрансФин-МЕвропаШереметьево (аэропорт)Происшествия
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