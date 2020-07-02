МИД: поправки не повлияют на хоздеятельность с Японией на Курилах

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Принятие поправок в Конституцию РФ не повлияет на совместную хозяйственную деятельность с Принятие поправок в Конституцию РФ не повлияет на совместную хозяйственную деятельность с Японией на Курильских островах , сообщил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании могли жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Оно проходило с 25 по 30 июня.

"Что касается вопроса о принятых поправках в конституцию и их влияния на переговоры с Японией. Вы знаете, мы в своей работе с японскими партнерами всегда исходили из нерушимости наших границ. Если вы обратили внимание, мы всегда в разговорах с Японией по мирному договору подчеркивали тезис о необходимости признания нашими японскими партнерами итогов Второй мировой войны в полном объеме, а значит, законности принадлежности Южнокурильских островов Российской Федерации по итогам Второй мировой войны. Никаких изменений здесь, естественно, быть не может", - сказал Моргулов в ходе онлайн-интервью.

Он указал на то, что Москва ведет с Токио переговоры не об островах, а о заключении мирного договора, договора о мире, дружбе, добрососедстве и сотрудничестве.

"Поэтому, на мой взгляд, такие переговоры могут быть продолжены. Но, еще раз повторю, при понимании закрепленного теперь уже в Конституции Российской Федерации положения о нерушимости наших границ", - добавил он.

По словам Моргулова, ведется активная дискуссия о возможности совместной хозяйственной деятельности на Южнокурильских островах.

"Мне кажется, что принятые поправки в конституцию никак не повлияют на продвижение сотрудничества наших стран по развитию такой совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах", - подчеркнул замглавы МИД РФ.

Он отметил, что это предмет будущего дальнейшего диалога с японскими коллегами.

В ходе визита в Японию президента России Владимира Путина в декабре 2016 года между лидерами обеих стран была достигнута договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. При этом не должны нарушаться юридические позиции обеих стран. Осуществление совместных проектов рассматривается по таким направлениям, как марикультуры, тепличное хозяйство, туризм, ветроэнергетика и переработка мусора. Осенью прошлого года состоялся первый пилотный проект поездки японских туристов на Курилы.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.

Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США , которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году — ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.