Комиссия СФ выявила грубое вмешательство в дела России в ходе голосования

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Совет Федерации может в июле принять законодательные меры противодействия попыткам со стороны западных хакеров вмешательства в дела РФ и противодействия голосованию, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"В Совете Федерации работает комиссия по госсуверенитету, они уже зафиксировали беспрецедентные попытки вмешательства (со стороны западных хакеров - ред.), противодействия процедуре голосования по поправкам в конституцию. Сейчас комиссия анализирует, в июле мы заслушаем доклад и, возможно, мы примем законодательные меры", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24".
Матвиенко уточнила, что беспрецедентное противодействие голосованию по поправкам включало себя противоправные действия со стороны иностранных аккаунтов, DDOS-атаки на сайт ЦИК, "поток фейков, лжи, который не имел ничего общего с действительностью".
"Даже искусственно создавались ролики, пытались подтасовать негатив",- сказала спикер.
Она заявила, что хотя российское общество проявило зрелость и сумело сделать свой правильный, осознанный выбор, такие действия по вмешательству в суверенные дела России оставлять без реакции нельзя.
"Сейчас комиссия СФ по защите госсуверенитета продолжает работу, она обобщит результаты, сделает выводы. Я думаю, в июле на одном из заседаний мы заслушаем отчёт этой комиссии с выводами, предложениями, которые, возможно, потребуют законодательного обеспечения", - сказала Матвиенко.