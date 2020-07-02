Комиссия СФ выявила грубое вмешательство в дела России в ходе голосования

"Сейчас комиссия СФ по защите госсуверенитета продолжает работу, она обобщит результаты, сделает выводы. Я думаю, в июле на одном из заседаний мы заслушаем отчёт этой комиссии с выводами, предложениями, которые, возможно, потребуют законодательного обеспечения", - сказала Матвиенко.