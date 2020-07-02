Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573787626.html
Комиссия СФ выявила грубое вмешательство в дела России в ходе голосования
Совет Федерации может в июле принять законодательные меры противодействия попыткам со стороны западных хакеров вмешательства в дела РФ и противодействия... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T13:38
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
валентина матвиенко
совет федерации рф
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573064883_0:0:3146:1770_1400x0_80_0_0_2b3e43a4a4faa4b5a95a92b6bdd1d7da.jpg
https://ria.ru/20200702/1573788596.html
https://ria.ru/20200702/1573785507.html
4
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573064883_0:0:3146:1770_1400x0_80_0_0_2b3e43a4a4faa4b5a95a92b6bdd1d7da.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573064883_117:0:2848:2048_1400x0_80_0_0_2fd6366657d9da4fa7c02f19975c5711.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573064883_458:0:2506:2048_1400x0_80_0_0_a137c8c0c9319f82b8a0be6384f82361.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
конституция рф, валентина матвиенко, совет федерации рф, политика

Комиссия СФ выявила грубое вмешательство в дела России в ходе голосования

13:27 02.07.2020 (обновлено: 13:38 02.07.2020)
1876
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Совет Федерации может в июле принять законодательные меры противодействия попыткам со стороны западных хакеров вмешательства в дела РФ и противодействия голосованию, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"В Совете Федерации работает комиссия по госсуверенитету, они уже зафиксировали беспрецедентные попытки вмешательства (со стороны западных хакеров - ред.), противодействия процедуре голосования по поправкам в конституцию. Сейчас комиссия анализирует, в июле мы заслушаем доклад и, возможно, мы примем законодательные меры", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24".
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Вчера, 13:18Голосование по поправкам в Конституцию
Совфед оценил сроки разработки законов, связанных с поправками
Матвиенко уточнила, что беспрецедентное противодействие голосованию по поправкам включало себя противоправные действия со стороны иностранных аккаунтов, DDOS-атаки на сайт ЦИК, "поток фейков, лжи, который не имел ничего общего с действительностью".
"Даже искусственно создавались ролики, пытались подтасовать негатив",- сказала спикер.
Она заявила, что хотя российское общество проявило зрелость и сумело сделать свой правильный, осознанный выбор, такие действия по вмешательству в суверенные дела России оставлять без реакции нельзя.
"Сейчас комиссия СФ по защите госсуверенитета продолжает работу, она обобщит результаты, сделает выводы. Я думаю, в июле на одном из заседаний мы заслушаем отчёт этой комиссии с выводами, предложениями, которые, возможно, потребуют законодательного обеспечения", - сказала Матвиенко.
Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ
Вчера, 13:20Голосование по поправкам в Конституцию
Голосование по Конституции: подведение итогов
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
104830214
Обсудить 4
Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФПолитика
Рекомендуем
График сближения самолетов авиакомпаний S7 Airlines и Emirates
В небе над Ростовом-на-Дону предотвратили столкновение самолетов
Экран с предварительными итогами голосования по поправкам в Конституцию России в Центральной избирательной комиссии России
В Кремле назвали итоги голосования по поправкам в Конституцию триумфом
Российские летчики готовятся к посадке в истребитель Су-30 перед вылетом с аэродрома Хмеймим в Сирии
"Засветилось на видео": каким оружием в Сирии Россия удивила весь мир
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о победе над коронавирусом
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Аксенов назвал голосование крымчан достойным ответом врагам России
Путин поблагодарил россиян за поддержку поправок в Конституцию
Путин выступил после публикации итогов голосования по поправкам
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала заявление США о голосовании по поправкам
Побережье острова Итуруп
"Вопрос закрыт": Пушков оценил значение поправок в ситуации с Курилами
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала вышедшую в Малайзии книгу о MH17
Видеокадры инцидента в Красногорске: на голову четырёхлетней девочке упала бутылка
В Красногорске завели дело после инцидента с упавшей на девочку бутылкой
Коронавирус
Загадочные помощники. Что защищает половину населения от коронавируса
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации
В МИД не слышали о человеке, названном посредником в "сговоре" с талибами
Юрий Бездудный
Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью
Грустный мальчик сидит на лестнице
В московском ломбарде нашли потерявшегося ребенка
Российские рубли
Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам до 3,65 процента
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:23В крупнейшем округе Флориды ввели комендантский час из-за COVID-19
05:18В Омане заявили о "пугающих" темпах распространения коронавируса
05:17На Кубани увеличился поток въезжающих в регион автомобилистов
05:16В Мексике сообщили о более чем 6,7 тысяч новых случаев COVID-19
05:13В Минобороны рассказали о состоянии тестирующих вакцину добровольцев
05:05Адвокат Ефремова заявил, что потерпевший в деле о ДТП "готов к диалогу"
04:46Десятки россиян претендуют на получение паспорта Черногории за инвестиции
04:41Пентагон выразил обеспокоенность учениями КНР в Южно-Китайском море
04:39На Сахалине зарегистрировали два землетрясения
04:37СМИ: Boeing останавливает производство легендарного лайнера Boeing 747
04:36Российские кинотеатры возвращаются к советской традиции
04:26В Колумбии задержали организаторов теракта в школе полиции в 2019 году
04:24На Восточном к 2025 году построят вспомогательную инфраструктуру
04:22"Волна жары" накроет юг Европейской части России, сообщил Вильфанд
04:21Браконьер из КНДР получил 4 года за нападение на приморских пограничников
04:15Эксперт рассказала, как правильно инвестировать в кризис
04:13Исследование: половина российских домохозяйств не покупают мебель
04:09Синоптики спрогнозировали появление "теплового купола" над Арктикой
04:05Скрывавшийся девять лет экс-чиновник продал четыре МиГ-31 по 153 рубля
04:03Издатель рассказала, когда опубликуют обновленную Конституцию
Лента новостейМолния