Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200702/1573786232.html
В ЛНР задержали десять человек
Сотрудники министерства госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики задержали 10 человек при попытке незаконно пересечь линию... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T12:53
леонид пасечник
славяносербский район
луганская народная республика
донецкая народная республика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569845504_0:231:3072:1959_1400x0_80_0_0_553d55337961454e064fcb53356c9951.jpg
https://ria.ru/20200702/1573768689.html
2
славяносербский район
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569845504_0:231:3072:1959_1400x0_80_0_0_553d55337961454e064fcb53356c9951.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569845504_145:0:2876:2048_1400x0_80_0_0_c28196104101524904e7aebc086553d5.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569845504_486:0:2534:2048_1400x0_80_0_0_581a62a65c62ca9545f2541d60f15cdb.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
леонид пасечник, славяносербский район, луганская народная республика, донецкая народная республика, в мире

В ЛНР задержали десять человек

12:53 02.07.2020
21293
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСотрудник СЦКК на контрольно-пропускном пункте "Станица Луганская"
Сотрудник СЦКК на контрольно-пропускном пункте Станица Луганская
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Сотрудник СЦКК на контрольно-пропускном пункте "Станица Луганская". Архивное фото
ЛУГАНСК, 2 июл - РИА Новости. Сотрудники министерства госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики задержали 10 человек при попытке незаконно пересечь линию соприкосновения в Донбассе с подконтрольной Киеву территории, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
В марте из-за ситуации с COVID-19 пропуск людей через линию соприкосновения в Донбассе был приостановлен. Позже в ЛНР заявили, что взяли ситуацию с распространением коронавируса под контроль. В дальнейшем власти Киева и ЛНР начали пропуск людей через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" по согласованным спискам. В конце июня глава ЛНР Леонид Пасечник своим указом разрешил свободный въезд и выезд на подконтрольную Киеву территорию всем, имеющим регистрацию на территории республики.
"Служба пограничной охраны министерства государственной безопасности Луганской народной республики пресекла организованный украинскими военнослужащими канал нелегальной миграции через линию фактического разграничения по реке Северский Донец", - сообщил представитель пресс-службы.
Уточняется, что при попытке незаконного пересечения линии соприкосновения через реку Северский Донец на подконтрольной ЛНР территории в Славяносербском районе были задержаны десять человек, из них восемь жителей ЛНР, следовавших с подконтрольной Киеву территории. По данным МГБ ЛНР, незаконный канал миграции был организованный украинскими военнослужащими.
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
Вчера, 08:08
В ЛНР за сутки не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков
По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ. В Донецкой области работают четыре пункта пропуска. В ЛНР действует только пешеходный КПП "Станица Луганская". Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведут к гуманитарной катастрофе в регионе, и призывали открыть больше пунктов пропуска.
28001210
Обсудить 2
Леонид ПасечникСлавяносербский районЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВ мире
Рекомендуем
Военнослужащие в Донбассе
В ЛНР зафиксировали повреждение трех домов после обстрела силовиками
Украинский военный
В ЛНР заявили о бронетехнике силовиков у линии соприкосновения в Донбассе
Автобусный парк
В ДНР сообщили о возобновлении автобусных маршрутов в РФ
Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова
В ДНР поддержали резолюцию ООН о прекращении боевых действий
Солдаты ВСУ на востоке Украины
Бывший депутат Рады заявил о страхе Украины вернуть Донбасс
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Число случаев коронавируса в Карабахе достигло 125
Украинский военный
В ЛНР заявили о взрыве украинского миномета в Донбассе
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В Кремле прокомментировали итоги голосования по Конституции в НАО
Результаты электронного голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ на экране в Общественном штабе по контролю и наблюдению за голосованием в Москве
Путин объяснил, почему некоторые россияне проголосовали против поправок
Украинские военные
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили более 30 мин по территории республики
Глава Крыма Сергей Аксенов
Аксенов напомнил о "пророческом ролике" о Крыме с участием Зеленского
Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
Депутат Рады заявил, что Порошенко готовит "кровавый" переворот
Евгений Примаков
В ГД внесли проект о досрочном прекращении полномочий Примакова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала вышедшую в Малайзии книгу о MH17
Военнослужащий разведывательного подразделения Народной милиции ЛНР
Генпрокуратура ЛНР обнаружила тайник с боеприпасами и взрывчаткой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:23В крупнейшем округе Флориды ввели комендантский час из-за COVID-19
05:18В Омане заявили о "пугающих" темпах распространения коронавируса
05:17На Кубани увеличился поток въезжающих в регион автомобилистов
05:16В Мексике сообщили о более чем 6,7 тысяч новых случаев COVID-19
05:13В Минобороны рассказали о состоянии тестирующих вакцину добровольцев
05:05Адвокат Ефремова заявил, что потерпевший в деле о ДТП "готов к диалогу"
04:46Десятки россиян претендуют на получение паспорта Черногории за инвестиции
04:41Пентагон выразил обеспокоенность учениями КНР в Южно-Китайском море
04:39На Сахалине зарегистрировали два землетрясения
04:37СМИ: Boeing останавливает производство легендарного лайнера Boeing 747
04:36Российские кинотеатры возвращаются к советской традиции
04:26В Колумбии задержали организаторов теракта в школе полиции в 2019 году
04:24На Восточном к 2025 году построят вспомогательную инфраструктуру
04:22"Волна жары" накроет юг Европейской части России, сообщил Вильфанд
04:21Браконьер из КНДР получил 4 года за нападение на приморских пограничников
04:15Эксперт рассказала, как правильно инвестировать в кризис
04:13Исследование: половина российских домохозяйств не покупают мебель
04:09Синоптики спрогнозировали появление "теплового купола" над Арктикой
04:05Скрывавшийся девять лет экс-чиновник продал четыре МиГ-31 по 153 рубля
04:03Издатель рассказала, когда опубликуют обновленную Конституцию
Лента новостейМолния