В ЛНР задержали десять человек

ЛУГАНСК, 2 июл - РИА Новости. Сотрудники министерства госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики задержали 10 человек при попытке незаконно пересечь линию соприкосновения в Донбассе с подконтрольной Киеву территории, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
В марте из-за ситуации с COVID-19 пропуск людей через линию соприкосновения в Донбассе был приостановлен. Позже в ЛНР заявили, что взяли ситуацию с распространением коронавируса под контроль. В дальнейшем власти Киева и ЛНР начали пропуск людей через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" по согласованным спискам. В конце июня глава ЛНР Леонид Пасечник своим указом разрешил свободный въезд и выезд на подконтрольную Киеву территорию всем, имеющим регистрацию на территории республики.
"Служба пограничной охраны министерства государственной безопасности Луганской народной республики пресекла организованный украинскими военнослужащими канал нелегальной миграции через линию фактического разграничения по реке Северский Донец", - сообщил представитель пресс-службы.
Уточняется, что при попытке незаконного пересечения линии соприкосновения через реку Северский Донец на подконтрольной ЛНР территории в Славяносербском районе были задержаны десять человек, из них восемь жителей ЛНР, следовавших с подконтрольной Киеву территории. По данным МГБ ЛНР, незаконный канал миграции был организованный украинскими военнослужащими.
По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ. В Донецкой области работают четыре пункта пропуска. В ЛНР действует только пешеходный КПП "Станица Луганская". Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведут к гуманитарной катастрофе в регионе, и призывали открыть больше пунктов пропуска.