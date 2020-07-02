МИД прокомментировал принятие закона о нацбезопасности Гонконга

"Если мы все уважаем суверенитет и территориальную целостность КНР, а я думаю, что в этом нет никаких сомнений, то тогда мы должны рассматривать ситуацию в Гонконге как сугубо внутреннее дело Китая. Отсюда вытекает и наша российская позиция: мы категорически против вмешательства извне в отношения между центральным правительством и одним из регионов страны", - сказал Моргулов в ходе онлайн интервью.