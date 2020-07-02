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МИД прокомментировал принятие закона о нацбезопасности Гонконга
Принятие закона о защите нацбезопасности Гонконга является внутренним делом Китая, сказал замглавы МИД РФ Игорь Моргулов. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T12:46
игорь моргулов
си цзиньпин
всекитайское собрание народных представителей
пекин
гонконг
китай
в мире
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РИА Новости
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353
60
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игорь моргулов, си цзиньпин, всекитайское собрание народных представителей, пекин, гонконг, китай, в мире

МИД прокомментировал принятие закона о нацбезопасности Гонконга

12:46 02.07.2020
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© РИА Новости / Владимир БарановЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Владимир Баранов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Принятие закона о защите нацбезопасности Гонконга является внутренним делом Китая, сказал замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.
"Если мы все уважаем суверенитет и территориальную целостность КНР, а я думаю, что в этом нет никаких сомнений, то тогда мы должны рассматривать ситуацию в Гонконге как сугубо внутреннее дело Китая. Отсюда вытекает и наша российская позиция: мы категорически против вмешательства извне в отношения между центральным правительством и одним из регионов страны", - сказал Моргулов в ходе онлайн интервью.
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Председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ о вступлении в силу с 30 июня закона о защите национальной безопасности Гонконга. Ранее во вторник Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей одобрил закон. ПК ВСНП также принял решение включить закон в приложение III Основного закона о Специальном административном районе Гонконг.
Законопроект о нацбезопасности вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией.
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Китай не раз заявлял, что вопрос Гонконга - это внутреннее дело страны.
Гонконг вернулся во владение Китая от Великобритании в 1997 году и с тех пор пользуется широкой автономией. Центральные власти Китая придерживаются принципа "одна страна, две системы" в управлении районом. Согласно совместной декларации Великобритании и Китая, Гонконг будет сохранять широкую автономию до 2047 года. Каким образом будет управляться бывшая британская колония после этого срока, пока неизвестно.
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Игорь МоргуловСи ЦзиньпинВсекитайское собрание народных представителейПекинГонконгКитайВ мире
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