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В Петербурге число излечившихся от коронавируса превысило 19 тысяч
Общее число выздоровевших после заражения коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге превысило 19 тысяч человек, в том числе за последние сутки выздоровели 849 РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T12:41
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, санкт-петербург

В Петербурге число излечившихся от коронавируса превысило 19 тысяч

12:41 02.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Санкт-Петербург. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Общее число выздоровевших после заражения коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге превысило 19 тысяч человек, в том числе за последние сутки выздоровели 849 человек, сообщает городской оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге выявили 258 новых случаев коронавируса.
"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 24727 случаев заражения COVID-19. Умерло 1227 человек. Выздоровело 19004 человека", - говорится в сообщении.
За последние сутки в Петербурге обследованы на коронавирус 16426 человек. Под медицинским наблюдением находятся 1992 человека, из них 90 в обсерваторе, 975 - на самоизоляции, 927 - контактные.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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