В Петербурге число излечившихся от коронавируса превысило 19 тысяч

"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 24727 случаев заражения COVID-19. Умерло 1227 человек. Выздоровело 19004 человека", - говорится в сообщении.

За последние сутки в Петербурге обследованы на коронавирус 16426 человек. Под медицинским наблюдением находятся 1992 человека, из них 90 в обсерваторе, 975 - на самоизоляции, 927 - контактные.