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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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В Абхазии за поправки к Конституции проголосовали 2,7 тысячи россиян
Более 2,7 тысячи россиян проголосовали в Абхазии за поправки в Конституцию РФ, против - 171 человек, сообщили РИА Новости в посольстве России в республике. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T12:17
голосование по поправкам в конституцию
аслан бжания
конституция рф
александр анкваб
владимир путин
абхазия
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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аслан бжания, конституция рф, александр анкваб, владимир путин, абхазия, политика

В Абхазии за поправки к Конституции проголосовали 2,7 тысячи россиян

12:17 02.07.2020
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© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкПрезидент Абхазии Аслан Бжания проголосовал по вопросу одобрения изменений в Конституцию России
Президент Абхазии Аслан Бжания проголосовал по вопросу одобрения изменений в Конституцию России
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Президент Абхазии Аслан Бжания проголосовал по вопросу одобрения изменений в Конституцию России . Архивное фото
СУХУМ, 2 июл - РИА Новости. Более 2,7 тысячи россиян проголосовали в Абхазии за поправки в Конституцию РФ, против - 171 человек, сообщили РИА Новости в посольстве России в республике.
В голосовании, которое прошло в посольстве РФ в Сухуме, приняли участие российские граждане, постоянно проживающие или временно находящиеся на территории Абхазии.
"За поправки к Конституции проголосовали 2722 человека, против - 171. Недействительными признан 61 бюллетень", - сказал представитель посольства.
Президент Абхазии Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба и премьер-министр Александр Анкваб проголосовали досрочно 30 июня.
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Вчера, 10:14
ЦИК завершил подсчет голосов по внесению поправок в Конституцию РФ
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюАслан БжанияКонституция РФАлександр АнквабВладимир ПутинАбхазияПолитика
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