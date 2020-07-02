В Абхазии за поправки к Конституции проголосовали 2,7 тысячи россиян

СУХУМ, 2 июл - РИА Новости. Более 2,7 тысячи россиян проголосовали в Абхазии за поправки в Конституцию РФ, против - 171 человек, сообщили РИА Новости в посольстве России в республике.
В голосовании, которое прошло в посольстве РФ в Сухуме, приняли участие российские граждане, постоянно проживающие или временно находящиеся на территории Абхазии.
"За поправки к Конституции проголосовали 2722 человека, против - 171. Недействительными признан 61 бюллетень", - сказал представитель посольства.
Президент Абхазии Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба и премьер-министр Александр Анкваб проголосовали досрочно 30 июня.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.