https://ria.ru/20200702/1573782009.html
В Петербурге за поправки к Конституции проголосовали 77,66% избирателей
В Санкт-Петербурге за принятие поправок к конституции проголосовали 77,66%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100% протоколов. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T12:09
2020-07-02T12:26
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
санкт-петербург
политика
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https://ria.ru/20200702/1573781894.html
санкт-петербург
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, санкт-петербург, политика