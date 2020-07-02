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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573782009.html
В Петербурге за поправки к Конституции проголосовали 77,66% избирателей
В Санкт-Петербурге за принятие поправок к конституции проголосовали 77,66%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100% протоколов. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T12:26
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
санкт-петербург
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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конституция рф, санкт-петербург, политика

В Петербурге за поправки к Конституции проголосовали 77,66% избирателей

12:09 02.07.2020 (обновлено: 12:26 02.07.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВ информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. В Санкт-Петербурге за принятие поправок к конституции проголосовали 77,66%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100% протоколов.
Против высказались 21,63% избирателей.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
Андрей Клишас
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФСанкт-ПетербургПолитика
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