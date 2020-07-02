Клишас: поправки в Конституцию стали основой для консолидации общества

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Поправки к Конституции РФ стали основой для широкой консолидации общества, заявил журналистам глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Поправки стали основой для широкой общественной консолидации. Это признак зрелости политической системы, это признак политического здоровья российского общества", - сказал Клишас.
По словам сенатора, легитимность конституции в редакции 2020 года несоизмеримо выше, чем прежней редакции, поскольку в 1993 году за конституцию проголосовали менее 33 миллионов человек, а сейчас – 57,7 миллиона.
Конституция 2020 года – это президентская республика с сильным парламентом и Конституционным судом как органом конституционного контроля, отметил Клишас.
"Конституция в редакции 2020 преодолела разрыв между империей и национальным государством, это Конституция России как уникальной цивилизации во всем ее этническом, культурном и религиозном многообразии", - заявил он.
1 июля, 02:40История Конституции Российской Федерации