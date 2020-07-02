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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573781894.html
Клишас: поправки в Конституцию стали основой для консолидации общества
Поправки к Конституции РФ стали основой для широкой консолидации общества, заявил журналистам глава комитета Совета Федерации по конституционному... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T12:07
голосование по поправкам в конституцию
андрей клишас
конституция рф
совет федерации рф
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564673541_0:58:3056:1777_1400x0_80_0_0_0b8a4683ba7561b960286169c259f04c.jpg
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андрей клишас, конституция рф, совет федерации рф, политика

Клишас: поправки в Конституцию стали основой для консолидации общества

12:07 02.07.2020
129
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАндрей Клишас
Андрей Клишас
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Андрей Клишас. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Поправки к Конституции РФ стали основой для широкой консолидации общества, заявил журналистам глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Поправки стали основой для широкой общественной консолидации. Это признак зрелости политической системы, это признак политического здоровья российского общества", - сказал Клишас.
Андрей Клишас
1 июля, 21:40Голосование по поправкам в Конституцию
Клишас сообщил о попытках повлиять на голосование по поправкам извне
По словам сенатора, легитимность конституции в редакции 2020 года несоизмеримо выше, чем прежней редакции, поскольку в 1993 году за конституцию проголосовали менее 33 миллионов человек, а сейчас – 57,7 миллиона.
Конституция 2020 года – это президентская республика с сильным парламентом и Конституционным судом как органом конституционного контроля, отметил Клишас.
"Конституция в редакции 2020 преодолела разрыв между империей и национальным государством, это Конституция России как уникальной цивилизации во всем ее этническом, культурном и религиозном многообразии", - заявил он.
Конституция Российской Федерации
1 июля, 02:40
История Конституции Российской Федерации
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюАндрей КлишасКонституция РФСовет Федерации РФПолитика
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