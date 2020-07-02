Клишас: поправки в Конституцию стали основой для консолидации общества

"Поправки стали основой для широкой общественной консолидации. Это признак зрелости политической системы, это признак политического здоровья российского общества", - сказал Клишас.

По словам сенатора, легитимность конституции в редакции 2020 года несоизмеримо выше, чем прежней редакции, поскольку в 1993 году за конституцию проголосовали менее 33 миллионов человек, а сейчас – 57,7 миллиона.