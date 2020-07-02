Эксперт прокомментировал отставку главы Нацбанка Украины

КИЕВ, 2 июл – РИА Новости. Отставка главы Национального банка Украины Якова Смолия не повлияет на валютный рынок в стране и сотрудничество Киева с Международным валютным фондом, считает украинский экономический эксперт Александр Охрименко.
Смолий в среду написал заявление об отставке, объяснив это "систематическим политическим давлением" на банк, и подал его президенту. Члены правления Нацбанка заявили, что продолжат работу для сохранения макрофинансовой стабильности и институциональной способности Национального банка. В офисе президента Украины заявили, что дискуссии о деятельности Нацбанка должны базироваться исключительно на принципах профессионализма и должны быть лишены политической окраски. Послы стран "Большой семерки" заявили, что независимый Нацбанк является фундаментальным достижением Украины, и отметили, что подрыв этой институции может стать "большим шагом назад".
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"Никак (отставка главы Нацбанка – ред.) не скажется ни на валютном рынке, ни на сотрудничестве с МВФ. Яков Смолий никогда никакой реальной власти в НБУ не имел, там всем заправляла Катерина Рожкова (замглавы Нацбанка – ред.)", - сказал Охрименко РИА Новости.
Эксперт считает, что под политическим давлением, о котором Смолий написал в заявлении об отставке, он имел в виду давление, которое на него оказывали Рожкова и бывшая глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева. "Гонтарева давила, она считала, что он себя неправильно ведет, не хочет подписывать (документы – ред.), начинает прятаться", - сказал Охрименко, выразив мнение, что власти, в том числе лично президент Украины Владимир Зеленский, к давлению на Смолия не имеют никакого отношения.
По его мнению, в конечном итоге парламент удовлетворит отставку главы Нацбанка, а на место Смолия придет "темная лошадка".
Смолий занимает должность главы Нацбанка Украины с 15 марта 2018 года. По украинскому законодательству, Верховная рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению президента. В четверг Зеленский внес в Раду постановление об отставке Смолия.