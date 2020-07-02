Эксперт прокомментировал отставку главы Нацбанка Украины

Смолий в среду написал заявление об отставке, объяснив это "систематическим политическим давлением" на банк, и подал его президенту. Члены правления Нацбанка заявили, что продолжат работу для сохранения макрофинансовой стабильности и институциональной способности Национального банка. В офисе президента Украины заявили, что дискуссии о деятельности Нацбанка должны базироваться исключительно на принципах профессионализма и должны быть лишены политической окраски. Послы стран "Большой семерки" заявили, что независимый Нацбанк является фундаментальным достижением Украины, и отметили, что подрыв этой институции может стать "большим шагом назад".