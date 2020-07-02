Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200702/1573779082.html
Австралия рассмотрит возможность предоставления убежища жителям Гонконга
Австралийский премьер Скотт Моррисон заявил, что после принятия в Китае закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге Австралия "активно... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T11:31
скотт моррисон
си цзиньпин
всекитайское собрание народных представителей
пекин
гонконг
китай
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/151272/22/1512722228_0:25:3556:2025_1400x0_80_0_0_add9e1931e6ce16c7b9c2c0de1a82753.jpg
https://ria.ru/20200702/1573766044.html
https://ria.ru/20200701/1573720431.html
пекин
гонконг
китай
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/151272/22/1512722228_0:25:3556:2025_1400x0_80_0_0_add9e1931e6ce16c7b9c2c0de1a82753.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/151272/22/1512722228_413:0:3144:2048_1400x0_80_0_0_4d9d08833ea8d78319d347c4d8770d1a.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/151272/22/1512722228_754:0:2802:2048_1400x0_80_0_0_9cf3199c3c0475d5a533003e2e96da52.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
скотт моррисон, си цзиньпин, всекитайское собрание народных представителей, пекин, гонконг, китай, в мире

Австралия рассмотрит возможность предоставления убежища жителям Гонконга

11:31 02.07.2020
175
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкГонконг
Гонконг
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Гонконг. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Австралийский премьер Скотт Моррисон заявил, что после принятия в Китае закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге Австралия "активно рассматривает" возможность предоставления убежища жителям этого специального административного района КНР, передает местная телерадиокомпания ABC.
"Мы рассматриваем (возможность предоставлять убежище) очень активно, и есть предложения, которые я просил выдвинуть несколько недель назад", - сказал Моррисон.
По его словам, эти предложения будут в скором времени рассмотрены кабмином после окончательной доработки.
"Когда мы примем окончательное решение, я сделаю заявление. Но если вопрос в том, готовы ли мы активизировать деятельность и оказать поддержку (жителям Гонконга), ответ - да", - заявил австралийский премьер.
Вид на район Central в Гонконге
Вчера, 05:43
В КНР прокомментировали заявления Лондона по Гонконгу
Власти Великобритании на фоне принятия в Китае закона об обеспечении нацбезопасности в Гонконге заявили в среду об упрощении процедуры получения вида на жительство в Соединенном Королевстве для жителей Гонконга, получивших паспорта граждан британских заморских территорий.
Председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ о вступлении в силу с 30 июня закона о защите национальной безопасности Гонконга. Ранее Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей одобрил закон. ПК ВСНП также принял решение включить закон в приложение III основного закона о Специальном административном районе Гонконг.
Законопроект о нацбезопасности вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией.
Гонконг вернулся во владение Китая от Великобритании в 1997 году и с тех пор пользуется широкой автономией. Центральные власти Китая придерживаются принципа "одна страна, две системы" в управлении районом. Согласно совместной декларации Великобритании и Китая, Гонконг будет сохранять широкую автономию до 2047 года. Каким образом будет управляться бывшая британская колония после этого срока, пока неизвестно.
Сотрудники полиции во время акции протеста в Гонконге
1 июля, 07:53
В ВСНП оценили закон о нацбезопасности Гонконга
021010
Обсудить 0
Скотт МоррисонСи ЦзиньпинВсекитайское собрание народных представителейПекинГонконгКитайВ мире
Рекомендуем
Гонконг
В Китае оценили упрощение Британией миграционных правил для гонконгцев
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
МИД Китая оценил итоги голосования по российской конституции
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Палата представителей США одобрила санкции против Китая из-за Гонконга
Конституция РФ
В Южной Осетии почти 90% россиян проголосовали за поправки в Конституцию
Председатель исполнительного комитета – исполнительного секретаря СНГ Сергей Лебедев
Миссия СНГ готова участвовать в мониторинге выборов в Белоруссии
Пассажирский самолет в небе
Грузия возобновит спецрейсы для возвращения своих граждан на родину
Работа информационного центра ЦИК России
Наблюдатель из Италии оценил уровень организации голосования в Москве
Слоны
В Ботсване двое выросло количество загадочных смертей слонов
Яков Смолий
Эксперт прокомментировал отставку главы Нацбанка Украины
Конституция РФ
Посольство в Париже рассказало о результатах голосования по поправкам
Урны для голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
В Северной Осетии поправки к Конституции поддержали 82,8% избирателей
Полиция Нидерландов
В Нидерландах машина въехала в здание школы, где шла вечеринка
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В СФ ответили на статью NYT о посреднике в "сговоре" России с талибами
Собор Святой Софии в Стамбуле
Помпео: США призывают Турцию сохранить собор Святой Софии в статусе музея
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Памфилова прокомментировала результаты голосования по поправкам на Ямале
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:17На Кубани увеличился поток въезжающих в регион автомобилистов
05:16В Мексике сообщили о более чем 6,7 тысяч новых случаев COVID-19
05:13В Минобороны рассказали о состоянии тестирующих вакцину добровольцев
05:05Адвокат Ефремова заявил, что потерпевший в деле о ДТП "готов к диалогу"
04:46Десятки россиян претендуют на получение паспорта Черногории за инвестиции
04:41Пентагон выразил обеспокоенность учениями КНР в Южно-Китайском море
04:39На Сахалине зарегистрировали два землетрясения
04:37СМИ: Boeing останавливает производство легендарного лайнера Boeing 747
04:36Российские кинотеатры возвращаются к советской традиции
04:26В Колумбии задержали организаторов теракта в школе полиции в 2019 году
04:24На Восточном к 2025 году построят вспомогательную инфраструктуру
04:22"Волна жары" накроет юг Европейской части России, сообщил Вильфанд
04:21Браконьер из КНДР получил 4 года за нападение на приморских пограничников
04:15Эксперт рассказала, как правильно инвестировать в кризис
04:13Исследование: половина российских домохозяйств не покупают мебель
04:09Синоптики спрогнозировали появление "теплового купола" над Арктикой
04:05Скрывавшийся девять лет экс-чиновник продал четыре МиГ-31 по 153 рубля
04:03Издатель рассказала, когда опубликуют обновленную Конституцию
03:56"Дебилы" довели Украину до грани распада, заявил депутат Рады
03:53В России создали дрон-дальнобойщик
Лента новостейМолния