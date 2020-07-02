Австралия рассмотрит возможность предоставления убежища жителям Гонконга

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Австралийский премьер Скотт Моррисон заявил, что после принятия в Китае закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге Австралия "активно рассматривает" возможность предоставления убежища жителям этого специального административного района КНР, передает местная телерадиокомпания ABC.
"Мы рассматриваем (возможность предоставлять убежище) очень активно, и есть предложения, которые я просил выдвинуть несколько недель назад", - сказал Моррисон.
По его словам, эти предложения будут в скором времени рассмотрены кабмином после окончательной доработки.
"Когда мы примем окончательное решение, я сделаю заявление. Но если вопрос в том, готовы ли мы активизировать деятельность и оказать поддержку (жителям Гонконга), ответ - да", - заявил австралийский премьер.
Власти Великобритании на фоне принятия в Китае закона об обеспечении нацбезопасности в Гонконге заявили в среду об упрощении процедуры получения вида на жительство в Соединенном Королевстве для жителей Гонконга, получивших паспорта граждан британских заморских территорий.
Председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ о вступлении в силу с 30 июня закона о защите национальной безопасности Гонконга. Ранее Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей одобрил закон. ПК ВСНП также принял решение включить закон в приложение III основного закона о Специальном административном районе Гонконг.
Законопроект о нацбезопасности вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией.
Гонконг вернулся во владение Китая от Великобритании в 1997 году и с тех пор пользуется широкой автономией. Центральные власти Китая придерживаются принципа "одна страна, две системы" в управлении районом. Согласно совместной декларации Великобритании и Китая, Гонконг будет сохранять широкую автономию до 2047 года. Каким образом будет управляться бывшая британская колония после этого срока, пока неизвестно.
1 июля, 07:53В ВСНП оценили закон о нацбезопасности Гонконга