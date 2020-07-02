Австралия рассмотрит возможность предоставления убежища жителям Гонконга

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Австралийский премьер Австралийский премьер Скотт Моррисон заявил, что после принятия в Китае закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге Австралия "активно рассматривает" возможность предоставления убежища жителям этого специального административного района КНР, передает местная телерадиокомпания ABC.

"Мы рассматриваем (возможность предоставлять убежище) очень активно, и есть предложения, которые я просил выдвинуть несколько недель назад", - сказал Моррисон.

По его словам, эти предложения будут в скором времени рассмотрены кабмином после окончательной доработки.

"Когда мы примем окончательное решение, я сделаю заявление. Но если вопрос в том, готовы ли мы активизировать деятельность и оказать поддержку (жителям Гонконга), ответ - да", - заявил австралийский премьер.

Власти Великобритании на фоне принятия в Китае закона об обеспечении нацбезопасности в Гонконге заявили в среду об упрощении процедуры получения вида на жительство в Соединенном Королевстве для жителей Гонконга, получивших паспорта граждан британских заморских территорий.

Председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ о вступлении в силу с 30 июня закона о защите национальной безопасности Гонконга. Ранее Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей одобрил закон. ПК ВСНП также принял решение включить закон в приложение III основного закона о Специальном административном районе Гонконг.

Законопроект о нацбезопасности вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией.